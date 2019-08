Scompare per un malore Gimondi | tra i più grandi corridori italiani di sempre Una vita

Un cane Scompare subito dopo il ricovero della sua padrona - la donna muore ma il gesto del suo amico a quattro zampe rimarrà impresso per sempre : Un cane subito dopo che la sua padrona aveva abbandonato per motivi di salute il suo ranch era scomparso. La donna di chiamava Rosalba Quiroz e fu costretta a abbandonare il suo ranch, a Montemorelos in Messico, perché era gravemente malata. Fu ricoverata in un ospedale distante dal ranch solo 8 chilometri, ma il suo cane, Byron Max, scomparve dal ranch. La donna, dopo 15 giorni d’agonia , morì e il suo corpo fu trasferito ...

Scompare e viene poi ritrovata morta nei boschi : era in Italia per il matrimonio della figlia : I parenti avevano dato l'allarme e subito erano iniziate le ricerche. Qualche ora dopo la macabra scoperta nei boschi di...

Il marito Scompare all’improvviso - riappare dopo 9 anni con una foto sui social - lei fa scoperta sconvolgente : Karen Marx, una donna di 48 anni, per nove anni non ha avuto più notizie del marito, Adam Marx. La donna non sapeva assolutamente che fine avesse fatto e dove fosse andato. L’uomo era diventato per lei quasi un estraneo. Poi dopo nove anni l’incredibile scoperta. Adam era vivo e vegeto, aveva pubblicato una foto su Facebook dove si mostrava in grandissima forma. L’uomo però in quella foto non era solo era con un’altra donna. In questi ...

Esce per fare jogging mentre è in vacanza ma Scompare : trovata morta scienziata di 34 anni : trovata morta Natalie Christopher, scienziata britannica di 34 anni, scomparsa lunedì scorso dopo essere uscita a fare jogging. A lanciare l'allarme era stato il compagno, non vedendola rincasare dopo svariate ore. E' stata avviata una massiccia operazione di ricerca, a cui hanno partecipando anche elicotteri a raggi infrarossi. Il corpo della donna è stato rinvenuto da un pompiere volontario ad un chilometro e mezzo dall'hotel dove ...

Grecia - scienziata 34enne Scompare sull’isola di Icaria. Era uscita per fare jogging e non è più tornata : È scomparsa dalla mattina del 5 agosto, da Icaria, una scienziata che si trovava sull’isola in vacanza con il fidanzato. La giovane, una 34enne di origini britannico-cipriote, era uscita la mattina presto per andare a fare jogging e non è più tornata. Si chiama Natalie Cristopher, è un’astrofisica ed è la seconda scienziata a sparire da un’isola greca nell’ultimo mese, dopo la biologa statunitense Suzanne Eaton che è ...

Catania - va a fare un’immersione ma Scompare tra le onde : trovato morto sub disperso : È stato trovato morto Paolo Finocchiaro, il 64enne disperso da ieri nel mare di Catania dopo essere uscito a fare un'immersione. A dare l'allarme è stata la famiglia non vedendolo rincasare. Il cadavere è stato rinvenuto dopo ore di ricerca nel lato est del molo di levante del porto del capoluogo etneo. Forse un malore o un errore di valutazione tra le cause della tragedia.

Salerno - gommone con quattro persone Scompare nel nulla : Ignazio Riccio Quando è scattato l’allarme, il personale della Capitaneria di porto è alla ricerca del piccolo natante, che risulta disperso al largo della costa Le ricerche, senza sosta, sono ancora in corso. Dal pomeriggio di ieri, quando è scattato l’allarme, il personale della Capitaneria di porto è alla ricerca di un gommone, con quattro persone a bordo, che risulta disperso al largo della costa di Salerno. L’equipaggio ha ...