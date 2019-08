Sciopero Ryanair | possibili disagi in vista per chi deve volare | le cose da sapere

Ryanair - doppio Sciopero estivo : il 22 e il 23 agosto e dal 2 al 4 settembre : Brutte notizie per chi è in possesso di un biglietto aereo con la compagnia Ryanair: nelle prossime settimane sono previsti alcuni disagi a causa di uno sciopero proclamato dal sindacato autonomo dei piloti britannici Balpa (British Airline Pilots Association). Il doppio sciopero è previsto per i prossimi 22 e 23 agosto e il 2 e 4 settembre, avrà la durata di 48 ore e riguarderà i piloti con base in Gran Bretagna, ma occorre fare attenzione in ...

