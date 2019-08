Sceglie sedia elettrica | 59enne giustiziato in Tennessee

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 16 agosto 2019) Un detenuto e' statosulla, per sua scelta, in, dove era stato condannato a morte nel 1986 per aver ucciso a coltellate una donna e la figlia di 15 anni. La scelta dellaal posto dell'abituale iniezione letale, consentita ai condannati prima del 1999, aveva forse l'obiettivo di guadagnare tempo ma cosi' non e' stato dopo che il governatore repubblicano dello Stato meridionale degli Usa, Bill Lee, ha respinto la sua richiesta di clemenza e anche la Corte suprema ha negato un rinvio in extremis. L'esecuzione delStephen West, che a partire dal 2001 era stata rinviata piu' volte, e' avvenuta nel penitenziario di massima sicurezza Riverbend di Nashville e il detenuto e' stato dichiarato morto alle 19 e 27 (ora locale, le 2 e 27 in Italia).Quella nele' stata l'undicesima esecuzione negli Stati Uniti quest'anno, la ...

