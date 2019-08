Sardegna | turisti nascondono 40 chili di sabbia nel suv | rischiano 6 anni di carcere

Sardegna - coppia di turisti francesi ruba 40 chili di sabbia di Chia : fermata all’imbarco : Hanno preso quaranta chilogrammi di sabbia bianca di Chia e poi, nascondendoli nel portabagagli del Suv, hanno cercato di portarla fuori dall’Italia, in Francia. A tentare il furto una coppia di turisti francesi che stava per lasciare la Sardegna imbarcandosi sul traghetto che collega Porto Torres e Tolone. I due sono stati bloccati ieri pomeriggio dagli uomini della Tenenza della Guardia di Finanza che hanno scoperto le quattordici ...

"Ogni granello è il nostro futuro - ridatecelo". La Sardegna si riprende la sabbia rubata dai turisti : “In Danimarca la sabbia delle spiagge può essere prelevata tranquillamente”. Sorpresi per la multa da mille euro che gli aveva appena affibbiato la Forestale, una coppia di turisti scandinavi, in vacanza in Sardegna, qualche giorno fa si è difesa così. Quel furto di sabbia, una bottiglia di rena bianchissima riposizionata di recente nel lido urbano di San Giovanni, ad Alghero, è solo l’ultimo di una ...

Sardegna - turisti portano via sabbia e ciottoli : Tentano di trafugare sabbia e ciottoli da Cala Mariolu, una piccola perla del Golfo di Orosei, nella costa centro-orientale della Sardegna. La risposta dei turisti che stavano portando via ben 8 bottiglie di plastica riempite con quanto razziato dall'arenile, fornita al noleggiatore del gommone che li aveva trasportati sulla spiaggia, ha accresciuto l'indignazione: «Ci servono per l'acquario». A denunciare la vicenda ...

Incendio in Sardegna - turisti scappano dall'Hotel a piedi verso la spiaggia : Le fiamme tornano a fare paura in Ogliastra. A pochi chilometri a sud dall'Incendio di sabato 13 luglio, un nuovo rogo è scoppiato a Cea, vicino alla spiaggia omonima, a metà tra Bari Sardo e Tortolì. Alimentato dal forte vento di maestrale, il fuoco si è subito diretto verso gli insediamenti turistici: due campeggi per camper e la colonia dei salesiani sono state fatte evacuare. Sul posto due elicotteri regionali e ...

