Sandro Gozi ha spiegato la sua presenza in una foto accanto ad Almirante

Fonte : agi

(Di venerdì 16 agosto 2019) Un gruppo di giovani militanti missini che posa sorridentea Giorgio, leader storico della destra italiana. Siamo a metà degli anni Ottanta, e il segretario del Msi è in visita a Cesena, nella rossa Romagna, accompagnato per l'occasione da un certo numero di attivisti. Laè stata pubblicata dal sito 'Il primato nazionale' ma non ha alcun intento nostalgico, poiché l'identità di uno dei ragazzi ritratti non è di un anonimo iscritto caduto in oblio, bensì di un politico attualmente in carica. Quello che sorprende, però, è che il politico in questione non milita nei partiti eredi della storia del Msi o del centrodestra, ma si tratta di un volto noto e ultimamente discusso del centrosinistra:. Il sito sovranista, infatti, gioca sull'attuale incarico dinel governo francese per evidenziare il paradosso della sua ...

