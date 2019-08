Salvini e le elezioni per le nuove poltrone

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 16 agosto 2019) Anche dopo il pranzo di Ferragosto, il grande quesito rimane il seguente: Matteoci crede davvero o ci prova soltanto? Da qualche giorno, egli invoca il diritto degli italiani a votare, contro alternativi possibili ‘governi strani’ (quasi che il suo fosse un ‘governo normale’). Il diritto degli italiani a votare? Ogni anno? E a vantaggio di chi? Di quel partito che, in un particolare momento della legislatura, fosse in cima ai sondaggi politici? Da potenziale strumento utile per misurare la responsività delle politiche pubbliche, i sondaggi diventerebbero così – più di quanto non siano già (insieme aamministrative ed europee) –, la via attraverso cui incentivare politiche contingenti e azioni pubbliche di corto respiro, rivolte a un risultato immediato in termini soprattutto propagandistico-elettorali.Il ...

Linkiesta : L’azzardo fallito di Salvini tradisce il suo vero obiettivo: andare con questo Governo al voto per gestire le elezi… - Linkiesta : Il suo obiettivo è andare a elezioni con il governo dimissionario per avere visibilità e fondi statali per fare la… - pfmajorino : Non può essere un ministro pericoloso come Salvini a fare da gestore delle elezioni. Pensare che l'uomo coinvolto… -