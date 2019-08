Salerno | il libraio che ogni sera chiude il negozio per il tramonto | “Mi riprendo il mio

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2019) “Sorrido quando le persone entrano in libreria per chiedermi un selfie. Credo che la semplicità del gesto abbia conquistato il pubblico perché oggi c’è una gran voglia di fermarsi e riprendersi un po’ del tempo che la vita frenetica porta via”. Paolo Baron,ed editore, quattro mesi all’anno vive nel piccolo borgo di Acciaroli, frazione di Pollica, nel Cilento. E tutti i giorni, alle 20 circa,la sua libreria sul porto per 15-20 minuti per dedicarsi al, che ama fotografare. Lo scatto che ritrae la porta chiusa delcon il cartello “chiuso perincombente” è diventato virale da qualche mese. “Mi ritagliogiorno questi minuti per godere dei colori del. Ho avuto gravi problemi agli occhi ed è una sorta di compensazione di ciò che mi è mancato per tanti anni. Forse ciò che ha colpito le ...

