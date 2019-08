Russian Doll | anticipazioni trama | cast e curiosità della serie rinnovata

Fonte : tvzap.kataweb

(Di venerdì 16 agosto 2019)è unain otto puntate messa a disposizione su Netflix nel febbraio 2019, uno show che ha ottenuto un’immediato successo non solo di pubblico ma anche da partecritica trovandola una delle più innovative e interessanti di questa annata tanto che è stataper una seconda stagione.racconta di Nadia una donna che continua ripetutamente a morire e in un loop temporale a ritrovarsi nel giorno del suo 36eisimo compleanno. I modi in cui Nadia perde la vita sono sempre più bizzarri e ricchi di un umorismo macabro.Lasi compone di otto puntatelunghezza di circa 30 minuti l’una. L’attrice principale che interpreta Nadia è Natasha Lyonne che in molti riconosceranno perché ha interpretato il ruolo di Jessica nella saga comica American Pie e ha preso parte allaOrange is the ...

NetflixIT : ??Non so cosa guardare: • Glee • Gotham • Altered Carbon • Red Sea Diving • Baby Driver • Kill Bill • Lucifer • Russ… - allons_gi : Marquei como visto Russian Doll - 1x2 - The Great Escape - Trih_ : @cvrpenoctem guardati Russian Doll che è splendida e ha un dark humour squisito -