Russia | atterraggio d’emergenza in un campo | comandante eroe salva 226 passeggeri video

Russia : l’atterraggio d’emergenza dell’aereo Ural Airlines una “decisione corretta” : Le autorità russe hanno appoggiato la decisione dell’equipaggio dell’Airbus A321 della compagnia Ural Airlines, che ha eseguito un atterraggio d’emergenza su un terreno agricolo nella regione di Mosca, dopo un “bird strike”, una collisione con uno stormo di uccelli. Era “l’unica decisione giusta“, ha rilevato l’agenzia federale Rosaviatsia, in una nota riportata dai media di stato russi: per ...

Russia - stormo di uccelli finisce nei motori : atterraggio di emergenza all’aeroporto di Mosca. “23 passeggeri sono rimasti feriti” : Un aereo passeggeri russo è stato costretto ad un atterraggio d’emergenza vicino all’aeroporto Zhukovsky di Mosca: 23 i feriti. Un Airbus della Ural Airlines con 226 passeggeri a bordo e 7 membri dell’equipaggio si è imbattuto in uno stormo di uccelli durante il decollo stamane dall’aeroporto moscovita. L’impatto ha provocato un malfunzionamento dei motori che ha costretto il pilota ad un atterraggio d’emergenza in un campo di grano a un ...

