Rugby | Test Match estate 2019 | l’Italia ha bisogno di un successo netto con la Russia

Italia-Russia - Test Match Rugby 2019 : a che ora inizia e su che canale vederla in tv gratis e in chiaro : Seconda fermata per l’Italia del rugby sulla strada che porta verso la Coppa del Mondo: dopo la sconfitta patita la scorsa settimana a Dublino in casa dell’Irlanda per 10-29, domani, sabato 17 agosto, gli azzurri si apprestano a sfidare a San Benedetto del Tronto, nell’unico interno tra i quattro Test Match ufficiali, alle ore 18.25, la Russia. La diretta tv in chiaro del secondo incontro estivo degli azzurri sarà affidata a ...

Italia-Russia - Test Match Rugby 2019 : la formazione dei russi. Il XV varato da Jones : ci sono Morozov ed Artemyev - in panchina Kushnarev : Svelata dal tecnico della Nazionale russa di Rugby Lyn Jones la formazione per il Test Match contro l’Italia in programma sabato 17 alle ore 18.25 a San Benedetto del Tronto. Tra i giocatori più rappresentativi dei russi, sono titolari Valery Morozov ed il capitano, l’estremo Vasily Artemyev, mentre a sorpresa siede in panchina Yuri Kushnarev. Nel XV titolare anche Vladimir Ostroushko, Andrey Ostrikov e Tagir Gadzhiev, altri ...

Italia-Russia - Test Match Rugby 2019 : la formazione degli azzurri. Il XV varato da O’Shea : l’unico titolare confermato è Matteo Minozzi : Conor O’Shea ha scelto i quindici titolari (ma non ancora le otto riserve) per il secondo Test Match in preparazione alla Coppa del Mondo che gli azzurri giocheranno contro la Russia sabato 17 agosto alle ore 18.25. A San Benedetto del Tronto l’unico titolare confermato rispetto alla formazione scesa in campo in Irlanda la settimana scorsa sarà Matteo Minozzi. Questa potrebbe essere una formazione molto vicina a quella che vedremo in ...

Rugby – Gli azzurri verso il Cattolica Test Match contro la Russia : le sensazioni di De Carli : L’analisi di De Carli sulla nazionale italiana maschile di Rugby in vista del Cattolica Test Match contro la Russia Bagno di folla per la Nazionale Italiana Rugby che nel pomeriggio odierno – dopo una sessione di lavoro in palestra nella mattinata – ha iniziato la marcia di avvicinamento al Cattolica Test Match contro la Russia, seconda partita – in preparazione della Rugby World Cup – in programma alle 18.25 di sabato 17 agosto allo ...

Rugby - Test Match estate 2019 : Inghilterra-Galles 33-19. Gli ospiti perdono la possibilità di salire al numero uno del ranking mondiale : L’Inghilterra vendica la sconfitta patita nell’ultimo Sei Nazioni e batte il Galles per 33-19 nel primo dei Test Match estivi di Rugby in preparazione alla Coppa del Mondo che scatterà il 20 settembre in Giappone. Si trattava però di uno degli incontri più importanti per gli ospiti, che in caso di pareggio o vittoria avrebbero scavalcato la Nuova Zelanda in vetta al ranking mondiale. Nel primo tempo parte subito a tutta ...

Rugby - Test Match estate 2019 : Conor O’Shea può trarre utili indicazioni dalla sconfitta dell’Italia in Irlanda : Inizia con una sconfitta il cammino dell’Italia nei Test Match estivi di Rugby: gli azzurri ieri sono stati battuti dall’Irlanda per 29-10, ma comunque Conor O’Shea può fare le sue prime valutazioni in ottica Coppa del Mondo. Il CT della Nazionale ha potuto osservare un gran numero di giocatori per capire quali portare in Giappone per la rassegna iridata. Prima del Match è arrivata la prima tegola, ovvero l’infortunio di ...

Rugby - Test Match estate 2019 : una buona Italia nel primo tempo - l’Irlanda si impone 29-10 : C’è bisogno di Testarsi, di provare gli schemi e di iniziare a giocare contro avversari di livello in vista dell’appuntamento più importante dell’anno: i Mondiali. Arriva una performance buona per metà per l’Italia nel primo Test Match di questa estate 2019: a Dublino gli azzurri escono sconfitti per 29-10 con i padroni di casa irlandesi. Tante assenze, condizione non eccellente per entrambe le compagini, ma almeno per ...

LIVE Irlanda-Italia 0-0 - Test Match Rugby 2019 in DIRETTA : azzurri a Dublino per tentare l’impresa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.50 Sono 26 i precedenti tra azzurri e verdi, con quattro affermazioni del Bel Paese e ventidue irlandesi: l’unica vittoria esterna per la nostra Nazionale è arrivata il 4 gennaio 1997, quando proprio a Dublino, l’Italia si impose per 37-29. Non fu quella la prima affermazione tricolore, ne sono giunte altre tre, tutte in casa. La prima vittoria sui verdi arrivò il 6 maggio 1995 a Treviso ...

