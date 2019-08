Rugby - il ranking mondiale aggiornato. Italia tredicesima - al comando la Nuova Zelanda

Fonte : oasport

(Di venerdì 16 agosto 2019) Quella di domani rischia di essere una giornata in qualche modo storica per il: Galles-Inghilterra potrebbe valere il numero uno, interrompendo il regno della, che dura ininterrottamente dal 16 novembre 2009. Al di là del risultato di-Australia, il Galles salirebbe comunque in vetta alin caso di vittoria sull’Inghilterra, mentre un successo dell’Inghilterra varrebbe sicuramente il numero uno soltanto con scarto superiore ai 15 punti, altrimenti sarebbe necessaria anche una contemporanea mancata vittoria degli All Blacks. In linea puramente teorica anche l’Irlanda potrebbe salire in vetta al, pur non scendendo in campo domani: i verdi però hanno bisogno della mancata vittoria dellae del pareggio tra Galles ed Inghilterra. Di seguito ilattuale: Worldal 12.08.2019 ...

