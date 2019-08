Roma | visite mediche per Mert Cetin | pomeriggio la firma sul contratto

Calciomercato Cagliari - Nandez è arrivato in Italia : il centrocampista svolgerà le visite mediche a Roma : Nahitan Nandez, 24 anni, centrocampista uruguayano che il Cagliari ha acquistato dal Boca Juniors, è sbarcato a Fiumicino. E’ arrivato con un aereo di linea dell’Aerolineas Argentinas proveniente da Bueno Aires. Secondo quanto si è appreso, il giocatore soprannominato “El Leon” si sottoporrà alle visite mediche a Villa Stuart, a Roma, per poi lasciare la Capitale e volare a Cagliari-Elmas dove è atteso dalla nuova ...

Roma - tutto come previsto : visite mediche per Veretout e Diawara : tutto come previsto in casa Roma, che inizia a puntellare il centrocampo. Oggi le visite mediche di Veretout e Diawara, i due nuovi arrivi in casa giallorossa. Jordan Veretout si è presentato puntuale a Villa Stuart. Il centrocampista arriva dalla Fiorentina con la formula del prestito oneroso a un milione e il riscatto obbligatorio fissato a 16, più altri 2 legati ai bonus. Amadou Diawara, invece, è stato ufficializzato già da un ...

CALCIOMERCATO Roma NEWS/ Veretout - domani visite mediche - Higuain... - ultime notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS, aggiornamenti sulle trattative: Veretout alle visite mediche sabato, Higuain non è convinto..., ultime notizie venerdì 19 luglio,

Roma - Mancini a Villa Stuart per le visite mediche : “Sono molto contento” : Non solo De Ligt. Oggi è anche il giorno delle visite mediche di Gianluca Mancini, nuovo difensore della Roma. Il calciatore prelevato dall’Atalanta è arrivato a Villa Stuart accolto da tifosi e giornalisti. “Sono molto contento“, le prime parole di Mancini, che firmerà con i giallorossi un contratto di cinque anni con un ingaggi di circa 2 milioni a stagione.L'articolo Roma, Mancini a Villa Stuart per le visite mediche: ...

Tornano le Visite Guidate Teatralizzate - un nuovo modo di scoprire Roma. : Tornano le Visite Guidate Teatralizzate, un nuovo modo di scoprire Roma. La storia prende vita con i suoi personaggi, tra le

Pau Lopez è arrivato a Roma : visite mediche e poi firma sul contratto : Come già annunciato, oggi il portiere Pau Lopez è arrivato a Roma, dove sosterrà le visite mediche e metterà poi la firma sul contratto. L’ex numero uno del Betis Siviglia è sbarcato alle 11.45 all’aeroporto di Fiumicino con un volo di linea proveniente da Barcellona. Accolto dallo staff giallorosso, in compagnia della moglie, ha posato per i primi scatti fotografici con la sciarpa giallorossa.L'articolo Pau Lopez è arrivato a ...

Roma - è riapparso Nzonzi : visite mediche a Villa Stuart : Nzonzi si è presentato stamattina a Villa Stuart per sostenere le visite mediche di inizio stagione: aveva disertato l’appuntamento del 25 giugno.“powered by Goal”Dopo aver ufficializzato in giornata la cessione di El Shaarawy, la Roma nella giornata odierna accoglie un altro elemento della rosa che potrebbe partire (perchè non rientrante nei piani del nuovo allenatore Fonseca), ossia il francese Steven Nzonzi.Dopo non essersi ...

Calciomercato Roma - El Shaarawy allo Shanghai Shenhua : domenica visite e firma : Accordo fra la Roma e lo Shanghai Shenua per El Shaarawy: domenica volerà in Cina per visite e firma, guadagnerà 40 milioni in tre anni“powered by Goal”Si registrano passi avanti importanti nella trattativa fra lo Shanghai Shenhua e la Roma per Stephan El Shaarawy. Il club cinese, secondo ‘Sky Sport’, sarebbe ora pronto a soddisfare le richieste giallorosse sul piano economico e ‘Il Faraone’ è molto vicino a lasciare ...

Roma - Spinazzola arriva nella capitale : visite mediche per lui - si attende l’ufficialità : Ieri la fase clou della trattativa, con l’impressione che si sarebbe potuto chiudere il tutto in giornata. Così è stato: Spinazzola a Roma e Luca Pellegrini a Torino, sponda Juve. Questa mattina, l’ormai ex esterno bianconero è arrivato nella capitale per svolgere le visite mediche a Villa Stuart. Si attende, a questo punto, soltanto l’ufficialità da parte del club giallorosso. Spinazzola dovrebbe firmare un contratto di ...

Roma - al via la nuova stagione : cominciano le visite mediche - i primi calciatori presenti : Comincia la nuova stagione per la Roma, ai nastri di partenza dopo la rivoluzione tecnica riguardante dirigenza e allenatore. In attesa di definire le prossime mosse di mercato, i giallorossi iniziano a radunarsi per le prime visite mediche. Si ricorda che, per via dei preliminari di Europa League, la compagine capitolina sarà la prima in Serie A ad andare in ritiro. Ecco la breve nota, diffusa sul sito ufficiale, relativa ai primi ...