Roma | Dzeko rinnova fino al 2022 | niente Inter per il bosniaco FOTO

Dzeko rinnova con la Roma - addio risiko : Il risiko delle punte va a ramengo. Edin Dzeko manda a monte il triangolo e rinnova con il Napoli fino al 30 giugno 2022. Salta quindi l’ipotetico triangolo con Inter e Napoli con giro di Icardi e Milik. A questo punto, o l’Inter accetta l’offerta del Napoli per Icardi oppure dovra’ darlo alla Juventus. Oppure ci sarà lo scambio con Dybala. L'articolo Dzeko rinnova con la Roma, addio risiko sembra essere il primo su ilNapolista.

Dzeko ha rinnovato il suo contratto con la Roma fino al 2022 : Edin Dzeko ha rinnovato il suo contratto con l'As Roma. Lo comunica la società sul suo sito ufficiale. L'attaccante bosniaco, arrivato alla Roma nell'estate del 2015, è stato a lungo oggetto delle mire dell'Inter di Antonio Conte, ma le due società non hanno mai trovato l'accordo economico per il suo trasferimento. Nelle ultime ore la svolta, con la decisione dell'attaccante di rinnovare il contratto fino al 30 giugno 2022. Nelle quattro ...

Calciomercato Inter – La Roma blinda Dzeko : via solo per Icardi! E il tempo stringe… : Si complica l’affare Dzeko-Inter: la Roma non ha intenzione di cedere il suo giocatore per un’offerta che comprenda solo soldi. Il bosniaco vestirà di nerazzurro solo in cambio di Icardi Edin Dzeko all’Inter sembrava una formalià. Il bosniaco aveva mostrato la volontà di trasferirsi, la Roma aveva dato l’ok e l’Inter aveva trovato subito l’accordo su stipendio e cartellino del giocatore. I 20 milioni richiesti dalla Roma però sono sembrati ...

ICARDI ALLA Roma?/ Di Marzio : l'Inter chiede Dzeko e 60 milioni - si tratta : ICARDI-Roma, futuro giallorosso per il bomber? L'argentino apre ALLA società capitolina, ecco le richieste dell'Inter per l'argentino.

La Roma batte il Real ai rigori - show di Dzeko : La Roma batte il Real Madrid ai calci di rigore per 7-6 in occasione del test amichevole valido per la Mabel Green Cup dopo il 2-2 nei 90 minuti

Sky : La Roma corre su Icardi. Il cartellino di Dzeko (20 milioni) più altri 40 milioni in più annualità : La Roma all’assalto di Mauro Icardi. Lo ha riferito Sportmediaset ed ora anche il giornalista Sky Angelo Mangiante. Mentre arrivano voci secondo le quali nell’incontro con De Laurentiis per Lozano, Mino Raiola starebbe facendo da intermediario con il Napoli proprio per conto dell’argentino. Mangiante dichiara di avere conferme sull’affondo del club giallorosso per Icardi. “Il primissimo obiettivo della Roma per l’attacco ...

Sportmediaset : Icardi apre alla Roma. Possibile lo scambio con Dzeko : Secondo quanto scrive Sportmediaset, potrebbe concretizzarsi lo scambio Dzeko-Icardi. L’argentino di proprietà dell’Inter avrebbe infatti aperto ad un Possibile trasferimento alla Roma. Uno scenario di mercato che diventa sempre più probabile, scrive Sportmediaset. Da settimane i contatti tra i due club sono continui e con la cessione di Perisic al Bayern i nerazzurri sono pronti ad alzare l’offerta per l’attaccante ...

Roma-Real Madrid - Dzeko segna (forse) uno dei suoi ultimi gol all’Olimpico : ma è uguale al primo [VIDEO] : Amichevole di lusso all’Olimpico di Roma tra i giallorossi e il Real Madrid. Spettacolo e gol nel primo tempo, 2-2 all’intervallo. Reti di Marcelo, Perotti e Casemiro, grande prestazione di Dzeko, autore del secondo gol giallorosso e di tante belle giocate. Il bosniaco potrebbe essere all’ultima gara con la maglia della Roma. Bellissimo il suo gol, molto simile al suo primo sigillo in maglia giallorossa contro il ...

Roma - Paulo Fonseca blinda Dzeko : “non prendiamo in considerazione una sua cessione. Icardi? Dico che…” : L’allenatore della Roma ha parlato del futuro di Dzeko, sottolineando come si aspetti che il bosniaco rimanga in giallorosso Edin Dzeko resta nel mirino dell’Inter, ma la Roma non ha nessuna intenzione di privarsene. In primis Paulo Fonseca, che continua a puntare sul bosniaco per affidargli il peso dell’attacco giallorosso. Fabio Rossi/AS Roma/LaPresse Intervistato da Sky Sport alla vigilia dell’amichevole di lusso ...

Calciomercato Roma - importanti indizi dalle parole di Fonseca : Icardi - Dzeko e il difensore : Edin Dzeko domani sera sarà in campo nell’amichevole di lusso tra Roma e Real Madrid all’Olimpico. Ad annunciarlo, in un’intervista a Sky Sport, è il tecnico giallorosso, Paulo Fonseca. “Dzeko domani giocherà dal primo minuto, il nostro gioco verte su di lui e al momento non prendiamo in considerazione una sua uscita. Al momento conto su di lui“, dice il tecnico portoghese che annuncia che la sua squadra ...