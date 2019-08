Riccardo Fogli lascia la tv | non si è più ripreso dallo spiacevole episodio | Grande

Riccardo Fogli : “Lascio la tv - dopo L’Isola non voglio che la mia famiglia soffra ancora” : Riccardo Fogli è uscito particolarmente provato dalla partecipazione all'Isola dei Famosi. L'esperienza spiacevole verificatasi in studio, quando Fabrizio Corona insinuò che sua moglie lo avesse tradito, gettò il cantante nello sconforto. Il dolore che lui e la sua famiglia hanno dovuto affrontare ha spinto il cantante ad allontanarsi dalla televisione, salvo ritornarvi per qualche apparizione sporadica legata alla musica.