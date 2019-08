Riccardo Fogli | Dopo L' Isola | voglio lasciare tv | mi hanno procurato dolore

Fonte : blogo

(Di venerdì 16 agosto 2019)è ancora sconvolto per la sua esperienza a L'dei Famosi, tanto che ora medita diil mondo del piccolo schermo per dedicarsi soltanto alla sua più grande passione: la musica. "Sì,la televisione, al massimo accetterò di cantare in qualche programma di musica, un mordi e fuggi. Ho già dato", ha raccontato il cantante al settimanle Di Più. “A darmiè stato il fatto che si siano inventati una storia che non esiste e che ha provocato grande sofferenza a mia moglie e alla mia famiglia, mala partecipazione al reality il rapporto con Karin è cambiato in positivo”, ha aggiunto.Durante la sua permanenza in Honduras, infatti, sui giornali italiani si è parlato di una storia tra sua moglie Karin Trentini e l'imprenditore Giampaolo Celli. “Qual è il segreto per riprendere in mano le redini della vita? Non provare rancore nei confronti né ...

