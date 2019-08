Riccardo Fogli | dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi annuncia | “Lascio la tv”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2019)quanto accaduto durante la sua partecipazione all’Isola deiha preso una pausa di riflessione in cui ha deciso di lasciare la tv. Adrlo è stato lo steso ex cantante dei Pooh in un’intervista al settimanale Di Più: “Sì voglio lasciare la televisione, al massimo accetterò di cantare in qualche programma di musica, un mordi e fuggi. Ho già dato!”, ha detto. “A darmi dolore è stato il fatto che si siano inventati una storia che non esiste e che ha provocato grande sofferenza a mia moglie e alla mia famiglia, mala partecipazione al reality il rapporto con Karin è cambiato in positivo”, ha spiegato aggiungendo cheil reality lui e la moglie sono ancora più uniti di prima. Nel corso della sua partecipazione al programma condotto da Alessia Marcuzzi infatti,era stato al centro di gossip e ...

