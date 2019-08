Reon Pocket la maglietta con l’aria condizionata incorporata

Reon Pocket : ecco il condizionatore d’aria “indossabile” progettato da Sony : Il sistema di crowdfunding, che permette a chiunque di supportare la realizzazione di una iniziativa o un progetto è una realtà ormai ampiamente nota e consolidata, che nel corso degli ultimi anni ha permesso anche la nascita di prodotti tecnologici interessanti e potenzialmente innovativi. Non è inusuale che anche aziende importanti decidano di affidarsi al crowdfunding per finanziare progetti innovativi, per tastare l’interesse ...