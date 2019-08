Real Madrid | i convocati di Zidane perla sfida al Celta Vigo | ci sono Bale e James

Hazard fuori 3-4 settimane. James resta al Real Madrid? : Potrebbe chiudersi qui il sogno del Napoli di portare in azzurro James Rodriguez dopo la notizia dello stop di Hazard che sarà fermo per 3-4 settimane. Il Real Madrid ha comunicato che “dopo gli esami clinici eseguiti su Hazard è stata diagnosticata una lesione del retto anteriore della coscia sinistra”, il che significa che il calciatore sarà indisponibile per le prima 4 gare di Liga. Nulla è sicuramente certo, ma lo scenario cambia ...

Calciomercato Juventus: secondo 'Don Balon', i bianconeri avrebbero messo nel mirino il terzino destro del Real Madrid Alvaro Odriozola . Il 23enne basco, chiuso a Madrid dal nazionale spagnolo Carvajal e dal neoacquisto Militao , sarebbe finito dietro nelle gerarchie di Zidane rispetto ai due concorrenti diretti di ruolo, nonchè all'adattabile Nacho.

As : Real Madrid - Hazard ko per infortunio alla coscia : Hazard non giocherà la prima giornata della Liga. Lo comunica il Real Madrid. Il calciatore è infortunato. Il club dichiara che è in fase di valutazione, ma presumibilmente, scrive As, il belga non potrà giocare per 3 o 4 settimane. Si tratta di un infortunio complesso, alla coscia sinistra, con diverse possibilità di ricaduta. Se fosse così, Hazard non sarebbe disponibile nelle prime tre giornate di campionato, per gli le partite contro Celta, ...

Real Madrid - Zidane non chiude a James e Bale : “Sono qui e conterò anche su di loro” : In bilico. James Rodriguez e Gareth Bale sembrano sempre pronti ad andare via, ma l’unica certezza è che al momento sono due calciatori del Real Madrid. E nonostante siano considerati in uscita, si tratta comunque di due elementi dalle importanti qualità tecniche. Lo sa bene Zinedine Zidane, che al di là di tutte le dinamiche di mercato è ben consapevole di averli attualmente a disposizione e non ha alcuna intenzione di metterli da ...

Bufera in casa Real Madrid - Zidane vuole dimettersi! Il motivo : Zidane rapporto teso con Perez Terremoto in casa Real Madrid, la notizia arriva dall’Inghilterra. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de The Independent, dope le ultime vicende di calciomercato Zidane sarebbe pronto a dimettersi dal ruolo di primo allenatore, il rapporto con il patron Florentino Perez è ormai incrinato soprattutto dai problemi nati per la vicenda Pogba, fortemente voluto dal tecnico, ma anche ...

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ James Rodriguez - gelo con il Real Madrid - ultime notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, ultime notizie: Icardi rimane l'obiettivo numero uno per l'attacco degli azzurri, intanto è gelo tra James Rodriguez e il Real.

Calciomercato - le ultime trattative : la richiesta del Psg al Real Madrid - le novità su Neymar : Importanti notizie di Calciomercato nelle ultime ore, in particolare dall’estero. novità sulla telenovela Neymar. Josep Bartomeu, presidente del Barcellona, al momento non ha in programma il viaggio verso Liverpool, dove avrebbe dovuto incontrare e parlare con il numero uno del Psg Nasser Al-Khelaifi di Neymar, a margine dell’assemblea della Eca in programma venerdì. Il numero uno blaugrana partirà invece con la squadra per ...

Neymar conteso fra Real Madrid e Barcellona - entra in gioco Messi! La telefonata : “non andare al Real!” : Neymar conteso da Real Madrid e Barcellona sul mercato. Nella trattativa interviene direttamente Leo Messi con una particolare telefonata ‘anti Real’ Neymar è sempre più lontano dal PSG. La volontà del giocatore è chiara da tempo, i tifosi gli hanno dato il benservito con insulti e striscioni, mentre la società non si opporrebbe ad una sua cessione, a patto di ricevere i 200 milioni che chiede all’eventuale compratore. ...

LIVE Calciomercato 2019 - le trattative di oggi in DIRETTA (13 agosto) : ufficiale Perisic al Bayern Monaco! Rodrigo all'Atletico : Pogba vicino al Real Madrid
15.09 Bayern MONACO – Il club bavarese ha messo gli occhi su Blaise Matuidi: dopo la conferma di Sami Khedira, il francese probabilmente andrà via. 15.06 MILAN – Secondo Sky Sport, anche se dovesse partire Andrea Conti, i rossoneri proveranno a sostituirlo con un altro terzino destro. 15.02 JUVENTUS – Definita l'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato:

Calciomercato Juve : secondo 'Defensa Central' - Dybala sarebbe stato offerto al Real Madrid : Sono ore bollenti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero avrebbe deciso di non puntare più su Paulo Dybala e lo avrebbe quindi messo sul mercato. Una scelta alquanto discutibile, dopo l'arrivo a Torino di Maurizio Sarri, tecnico che apprezza moltissimo giocatori con le caratteristiche tecniche dell'attaccante argentino. Dalla Spagna, però, arriva una notizia sorprendente: stando a quanto riporta il sito iberico ...

Il Real Madrid è la peggiore tra le squadre spagnole nella preseason : Se le amichevoli estive servissero a stilare una classifica, quasi una sorta di ‘Liga estiva’, scrive Gianluca Di Marzio, il Real Madrid si collocherebbe nella parte di classifica utile alla retrocessione. Ieri i Blancos hanno perso anche contro la Roma. La squadra allenata da Zidane al momento ha al suo attivo due vittorie (contro Salisburgo e Fenerbahce), due pareggi e tre sconfitte. Di cui, tra l’altro, una, quella contro ...

Roma - 700mila spettatori su Tv8 per la sfida col Real Madrid : La Roma batte il Real Madrid 7-6 dopo i calci di rigore (2-2 dopo i primi 90′) in un’amichevole giocata ieri sera all’Olimpico, prima in casa stagionale per i giallorossi guidati dal nuovo allenatore portoghese Paulo Fonseca, e valida per la Mabel Green Cup. A segno nei tempi regolamentari per le merengues Marcelo (16′ pt) […] L'articolo Roma, 700mila spettatori su Tv8 per la sfida col Real Madrid è stato Realizzato ...

Real Madrid - Zidane e le indicazioni di mercato : da James a Bale - da Neymar a Pogba : “James Rodriguez e Gareth Bale sono giocatori del Real Madrid, fanno parte della nostra rosa e si stanno allenando con noi. Poi da qui al 31 agosto può succedere qualcosa, ma io come tecnico devo contare su tutti”. Sono le dichiarazioni di Zinedine Zidane al termine dell’amichevole del Real Madrid dell’Olimpico contro la Roma, sconfitta ai calci di rigore per i Blancos e subito dopo sono arrivate le indicazioni di ...

Zidane : «James e Bale fanno parte del progetto Real Madrid» : «James Rodriguez e Bale fanno parte del progetto del Real Madrid. Questa è la squadra con cui cominceremo la Liga». Parole di Zinedine Zidane in conferenza stampa al termine della partita pareggiata 2-2 con la Roma e poi persa ai rigori dai Blancos. Così si è espresso l’allenatore del Real Madrid. Ha confermato che la rosa attuale è quella con cui i blancos cominceranno la Liga: «James è un giocatore del Real ad oggi, certo tutto può ...