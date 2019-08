Quali margini ci sono perché Lega e M5s restino insieme al governo?

Settore energetico : donne molto Qualificate ma ai margini del potere : In Italia ci sono donne altamente qualificate nel Settore energetico ma che non hanno accesso alle posizioni apicali. È quanto emerge dal secondo rapporto sulla parità di genere nel Settore, coordinato dall’ENEA nell’ambito del Technology Collaboration Programme dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA). I dati evidenziano come il nostro Paese raggiunga una buona posizione nella formazione scientifica con il 37% di donne sul totale dei ...