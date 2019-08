Potremmo aver rilevato per la prima volta un buco nero che ingoia una stella di neutroni

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 16 agosto 2019) Sembra che sia stato appena compiuto un altro grande passo nell’astronomia delle onde gravitazionali. Il nuovo rilevamento di un’onda gravitazionale è il miglior candidato finora per una collisione cosmica mai vista: quella tra une unadi. L’evento, chiamato S190814bv, è statodagli interferometri LIGO e Virgo quando in Italia erano le 23:11 del 14 agosto. Sulla base delle analisi iniziali, c’è una probabilità del 99% che si tratti della collisione tra une unadi. Gli scienziati ora si stanno concentrando sui dati e stanno guardando il cielo alla ricerca della luce che potrebbe essere stata generata dalladimentre veniva assorbita dal. “È come la Vigilia di Natale. Sto aspettando di vedere cosa c’è sotto l’albero”, ha dichiarato a Science Alert l’astronomo Ryan Foley dell’University of California, ...

