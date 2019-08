Pontida | alla festa della Lega spuntano le pizze “Sea Watch” e “Aquarius” | è polemica Il

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2019) Una pizza per ogni gusto. Ci sono le classiche Margherita e Capricciosa, ma anche le “Speciali”, chiamate così forse più per i loro nomi che per gli ingredienti scelti, come ad esempio la Pizza del Capitano o la Padania Libera. È il menu proposto ddi, in provincia di Bergamo, un appuntamento fisso dell’estate, quest’anno fissato dall’8 al 18 agosto. Ma, accanto ai nomi di partito,nel tabelloneria, piazzato proprio sopra a un distributore di perizomi, anche la pizza Sea Watch e la Aquarius. Due nomi che non sono passati inosservati, scatenando le polemiche, visto il il continuo braccio di ferro tra le Ong cariche di migranti in cerca di un porto sicuro, e il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che invece ne impedisce lo sbarco, non ultimo quelloOpen Arms, bloccata nel Mediterraneo da 15 ...

