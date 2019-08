Pontida | alla festa della Lega spuntano le pizze Aquarius e Sea Watch contro le Ong

Lega - tra i militanti alla festa di Pontida : “Mai fidati del M5s - adesso Salvini vada avanti da solo”. Ma per qualcuno ci voleva “più cautela” : Nei giorni della crisi di governo, a Pontida il popolo leghista si è radunato per la tradizionale festa della Lega. Tra pizze speciali dedicate al segretario e magliette di Alberto da Giussano con scritte in cirillico per ironizzare sull’inchiesta sui caso Savoini, i militanti bergamaschi hanno riempito il tendone a due passi dallo storico “pratone”. Dalla città del giuramento, la rottura del contratto di governo da parte di Salvini è apparsa ...