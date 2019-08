Pokèmon Go | Tutti i dettagli sul Festival dell’Acqua

Team Rocket in Pokémon GO : tutti i Pokémon Ombra disponibili e come purificarli : Su mobile, Pokémon GO continua ad essere uno dei re incontrastati. Disponibile da ormai tre anni su dispositivi iOS e Android - con download gratuito da App Store e Google Play -, il titolo in realtà aumentata dedicato ai mostriciattoli tascabili di casa Nintendo non accenna ad allentare il suo successo, calamitando l'attenzione di tutti gli Allenatori là fuori. Merito dell'oculata visione degli sviluppatori di Niantic Labs, che hanno saputo ...

Pokémon Go invaso dal Team Rocket e dai Pokémon Ombra : come trovarli e tutti i dettagli : Mentre il colosso Tencent sta lavorando a un nuovo misterioso gioco dedicato ai Pokémon, torniamo a parlare di Pokémon Go in occasione di quello che è sostanzialmente il grande update estivo atteso dai fan. come già rumoreggiato il Team Rocket e i Pokémon Ombra sono i protagonisti assoluti delle novità dell'app di Niantic.Secondo le segnalazioni condivise su diversi forum, il Team Rocket starebbe invadendo alcuni Pokéstop che per l'occasione ...

Guida Pokémon GO : tutti i Leggendari ora disponibili e come catturarli : Nova e pratica Guida Pokémon GO pronta sulle pagine di OptiMagazine! Mentre sui dispositivi iOS e Android impazza la moda di Harry Potter Wizards Unite - sempre con tecnologia AR e realizzato dagli stessi Niantic Labs -, l'applicazione dedicata ai mostriciattoli tascabili di casa Nintendo continua a tenere banco. E ad attrarre tantissimi Allenatori da ogni parte del mondo. Merito di una politica orientata ad aggiornamenti costanti e a contenuti ...

Pokémon GO - ecco la possibile lista di tutti i Pokémon Ombra e Purificati : Secondo quanto scoperto dai dataminer, ci sono nuovi Pokémon in arrivo all'interno di Pokémon GO. Nel dettaglio l'elenco mostra quali creature potranno prendere la forma Ombra ed essere anche Purificati. All'interno dei file il dataminer ha scoperto una strana riga di testo che recita quanto segue: "Vuoi purificare? Otterrà un significativa quantità di CP, potenziarlo costerà di meno ed imparerà un'esclusiva mossa".Sempre secondo quanto scoperto ...