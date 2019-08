Plastica nella neve dalle Alpi all’Artico | gli esperti lanciano l’allarme per gli effetti

Fiumi di Plastica - ne trasportano in mare milioni di tonnellate l'anno : Riversano negli oceani più di 2 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica ogni anno. Peggio fa l'Asia

Fiumi di Plastica - ne trasportano in mare milioni di tonnellate l’anno : Anche quest’estate la grande protagonista (negativa) è lei: la plastica. In particolare, la plastica che finisce in mare. Secondo gli ultimi dati forniti dalla Goletta Verde, la campagna di monitoraggio marino di Legambiente, su una media di 97 rifiuti per kmq di mare, fino al 97% è proprio di plastica. Ma come ci arriva? Molto fanno le cattive abitudini, ma è anche vero che la parte del leone, i questo tipo di inquinamento, la gioca la ...

Faenza - incendio in un magazzino : “tonnellate in fiamme - tra cui olio alimentare e Plastica”. Il sindaco : “Restate in casa e chiudete finestre” : “Tonnellate di materiale in fiamme”, tra cui olio alimentare, ceramiche e plastica. Sono i materiali che dalla scorsa notte stanno bruciando in un magazzino di logistica di Faenza, in provincia di Ravenna. Le fiamme, accompagnate da vari scoppi, hanno sprigionato alte colonne di fumo visibili anche a diversi chilometri di distanza. Sul posto sono operative sette squadre di Vigili del Fuoco da Faenza, Ravenna, Forlì e Bologna oltre ai ...

Gabriele - piccolo eroe : salva una tartaruga intrappolata nella Plastica : Il bambino ha notato l'animale in difficoltà mentre passeggiava sulla spiaggia di Villaputzu, in Sardegna. Dopo le cure la...

Il nuovo video allarme del WWF : una tartaruga che nuota e finisce in trappola - nella Plastica : Una tartaruga marina Caretta caretta nuota indisturbata nel mare, libera, mentre la melodia “Claire de Lune” di Debussy suona in sottofondo. La scena è idilliaca, poi il campo visivo si allarga, la tartaruga diventa sempre più piccola e l’osservatore si rende conto che in realtà la Caretta caretta sta nuotando dentro ad una bottiglia di plastica, che finirà per “schiacciarla” e, quindi, ucciderla. Con questo video*, ideato da Paolo Marcellini, ...

Lidl mette al bando le stoviglie monouso : via 2mila tonnellate di Plastica dagli scaffali : Lidl Italia, catena di supermercati con oltre 630 supermercati sul territorio nazionale, mette al bando le stoviglie monouso di plastica sostituendole con alternative “green” biodegradabili e compostabili. Un’azione concreta e dal grande impatto ambientale: l’Insegna calcola così di togliere dal mercato circa 450 milioni di unità tra piatti, bicchieri e posate in plastica che corrispondono a quasi 2.000 tonnellate annue. Con questa scelta ...