Pesto alla genovese | la ricetta originale e come gustarla

(Di venerdì 16 agosto 2019) Ilnon è materia di dibattito: si tratta di unache affonda le radici addirittura nel Medio Evo, anche se ha conquistato la fama mondiale dal Novecento quando si è assestata nella sua versione perfetta e definitiva. Ed è tra le più amate della cucina italiana. Gli ingredienti necessari sono sette: foglie di basilico di Prà (il quartiere di Genova noto per la coltivazione di questa pianta aromatica), olio extra vergine di oliva della Riviera Ligure (è delicato e non sovrasta gli altri sapori), pinoli italiani, Parmigiano-Reggiano; pecorino Fiore Sardo, aglio (quello di Vessalico, in provincia di Imperia, è più digeribile e meno forte degli altri), sale marino grosso. Ora, è evidente che chi non vive in Liguria difficilmente riesce reperire tutte le specialità previste. Quindi bando agli integralismi, anche se per un buon risultato è fondamentale che almeno il ...

