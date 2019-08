Fonte : ilsole24ore

(Di venerdì 16 agosto 2019) Sono stati 23 iregionalinella mattinata del 16 agosto datalia per «la momentanea e non

fisco24_info : Personale in congedo o malattia: 23 treni cancellati in Liguria: Sono stati 23 i treni regionali cancellati nella m… - FondoPensioni : Si comunica che venerdì 16 agosto lo sportello dell'URP resterà chiuso per la fruizione di congedo ordinario da par… - congedo_donato : RT @maurobiani: Personale. Ricevo da ex professoressa di lettere e madre mia, e pubblico volentieri. Ministro Salvini, le scrivo per dare v… -