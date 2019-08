Perché un governo PD – M5s non può che finire male | molto male

Salvini : altolà a Governo perchè fermo - Italia deve correre : Salvini: altolà a Governo. "Abbiamo messo l'altolà a questo Governo perchè era fermo. Sull'autonomia e' un anno che si discute, il taglio delle tasse

Perché anche gli scuolabus sono a rischio "per colpa" della crisi di governo : La norma "Salva scuolabus" contenuta nel Decreto scuola è a rischio. C'è tempo fino al 28 agosto. Migliaia di piccoli Comuni...

Crisi di governo - Perché Salvini ha «resuscitato» Berlusconi : Salvini aveva escluso accordi pre-elettorali ma poi è tornato sui suoi passi: ha bisogno di Forza Italia per la battaglia in Parlamento di queste ore e un’alleanza per conquistare i collegi uninominali che assicurino la maggioranza assoluta

Crisi di governo - ecco Perché il voto all’estero ritarda la data delle elezioni : In teoria il testo unico delle elezioni prevede che il decreto che convoca i comizi elettorali debba essere pubblicato non oltre il 45° giorni antecedente la data del voto. Tuttavia, da quando c’è il voto degli italiani all’estero (nel 2003), almeno 60 giorni prima del voto, il ministero dell’Interno deve comunicare a quello degli Esteri l’elenco provvisorio degli italiani residenti oltreconfine aventi diritto di voto.

Sergio Mattarella - il Perché dell'imbarazzante silenzio sulla crisi di governo : Sergio Mattarella lascia che si alzi la tensione. Quella degli altri. Lui se ne resta alla Maddalena, in vacanza. Muto come solo i siciliani sanno essere. Fedele al programma concordato con la Marina Militare, ieri pomeriggio si è fatto un giro tra le isolette dell' arcipelago a nord della Sardegna,

Perché la crisi del governo certifica il fallimento di due chiari modelli di populismo : La velocità con cui la politica italiana si è ritrovata nel giro di poche ore a dover fare i conti con un governo passato in meno di una settimana dal votare prima la fiducia al suo presidente del Consiglio e poi a chiedere improvvisamente la sua sfiducia rischia di farci concentrare molto sui detta

Iva - deficit - tasse : Perché la manovra 2020 (con la crisi di governo) fa paura : I numeri che entreranno in Parlamento il 20 ottobre (30 miliardi) saranno diversi da quelli che usciranno dalle Camere, dopo il voto, alla fine dell’anno

Crisi di Governo - ecco Perché Salvini ha?deciso lo?strappo : Le occasioni per rompere prima non sono mancate. Se non è successo è perché fino a ieri Salvini nutriva dubbi sulla opportunità di provocare la Crisi in questo momento. Poi qualcosa è cambiato

Crisi di governo - Buffagni (M5s) : “Salvini ha tradito Perché non ha voluto cambiamento. Sulla giustizia voleva riforma alla Berlusconi” : “La parola data per me ha un valore al contrario di quella dei Giuda” così su facebook il sottosegretario M5s Stefano Buffagni: “Chi tradisce gli italiani una volta lo rifarà ed è questo che fa male agli italiani. perché ha tradito gli italiani? perché serve vera volontà di cambiamento per tagliare le poltrone che finanziano i partiti ed i debiti, serve coraggio per fare una riforma della giustizia vera e non alla Berlusconi ...

Governo : fonti M5S - divergenze Perché Lega voleva deficit al 3 - 5 : Roma, 9 ago. (AdnKronos) – Le “divergenze sulla manovra” citate nella mozione della Lega nascono “dalla richiesta di Salvini di portare il deficit al 3,5%”. Lo affermano all’Adnkronos fonti di Governo M5S, secondo le quali i 5 Stelle “non erano pregiudizialmente contrari. Ma, di fronte alle possibili resistenze del Colle e del ministro Tria, Salvini ha prima dichiarato la volontà di rimuovere Tria ...

Crisi di Governo - la Lega sfiducia Conte Perché “non era presente in Aula a ribadire sì al Tav”. Lunedì i capogruppo - la mozione il 19 o il 20 : La Lega vuole sfiduciare il premier Conte perché “non era presente in Aula per ribadire l’indirizzo favorevole” al Tav Torino-Lione. Un tema che ha “suggellato una situazione di forti differenze di vedute”. E’ quanto emerge dalla mozione di sfiducia depositata al Senato dal capogruppo del Carroccio, Massimiliano Romeo. Nel documento che verrà posto ai voti a Palazzo Madama, si legge che la Lega esprime ...

Crisi governo - Renzi contro Salvini : “Stacca la spina Perché terrorizzato dalla legge di bilancio” : “perché ora la Crisi? Salvini ha deciso di staccare la spina ora che è terrorizzato dalla legge di bilancio, raccontato come maciste nelle sue pose ma falso e pusillanime. Salvini se l’è fatta addosso. Oggi chiede che si vada a votare, perché è responsabile di uno sfascio dei conti pubblici. Mi hanno preso in giro per gli 80 euro e oggi ci si rende conto che quella misura ha contribuito all’economia”. Lo ha dichiarato Matteo Renzi ...

Matteo Salvini a valanga in piazza : "Perché ho aperto la crisi di governo" - subito guerra al M5s : Nel giorno in cui, pochi minuti prima, ha aperto la crisi di governo, in un certo senso Matteo Salvini apre anche la campagna elettorale. Lo fa da Pescara, dove ha tenuto un comizio in una piazza gremita al termine della convulsa giornata elettorale. Ovviamente parla della crisi di governo, e sottol

Crisi di governo - ecco Perché il voto in autunno è praticamente impossibile : La Crisi di governo è ormai aperta. Ma il voto anticipato non è, in realtà, l'ipotesi più probabile. Anzi, l'unica possibilità che si vada a elezioni a ottobre corrisponde a una forzatura inedita nella storia italiana. E che difficilmente il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accetterà di buon grado. ecco perché il voto a ottobre sarebbe un caso più unico che raro e, quindi, improbabile.Continua a leggere