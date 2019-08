Fonte : wired

(Di venerdì 16 agosto 2019) Fonte: Ben Larsen, Reddit Nel 2015 il regista londinese Jack Jewers ammazza il tempo vagando su eBay. Tra un gadget più o meno inutile e l’altro, incappa a un certo punto in un vecchio rullinografico, usato ma mai sviluppato. Per capriccio, come ha spiegato lui stesso al Guardian, decide di comprarlo: “Sono sempre stato affascinato dpellicole d’archivio e dall’idea di recuperare storie perdute”. Non si aspetta di trovare granché, ma ricevuta la pellicola e sviluppate le immagini, si ritrova a osservare dellegrafie degli anni Quaranta scattate a Evansville, Indiana. Tra le variedi famiglia, ce n’è una che raffigura un uomo con un sigaro in bocca, che stringe le spdi un ragazzino con un berretto da aviatore che a sua volte tiene in braccio un cagnolino nero. Dopo aver postato varie di queste immagini su Facebook, alcuni utenti identificano i due adulti della ...

MilanoCitExpo : Perché su internet si è scatenata una caccia alle foto del passato #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - niky40786498 : @semanthide3 @wilmerprimadv Il fatto che abbia famiglia chissà cosa dirà la moglie quando gli arriverà la denuncia… - Silvy_Pc : Ieri ho staccato da TV, Internet e Twitter. Riapro ora e leggo #SalviniBugiardo ( nulla di sorprendente, tutto nell… -