Perché «Sapore di Mare» non ci basta mai

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 16 agosto 2019)dididididiGli amori agostani sono i migliori: nascono sotto l’ombrellone e si spengono con i primi nuvoloni di settembre, quando tutti tornano a casa e ciò che si è consumato in vacanza diventa un lontano ricordo, una cartolina di cui vantarsi con gli amici. È successo a Danny e Sandy, che dopo l’estate pensavano di non rivedersi mai più salvo poi rincontrarsi al liceo, ed è successo a Luca e Marina, che nella Versilia del 1965 si concedono una storia destinata a finire per via degli incontenibili ardori di lui e di una fidanzatina milanese di cui la ragazza ignorava l’esistenza.diè il nostro Grease, è inutile negarlo: la commedia diretta da Carlo Vanzina e sceneggiata insieme al fratello Enrico è probabilmente la meglio riuscita del nostro ...

MarioManca : Perché #SaporediMare non ci basta mai - rlkerah : il sapore tagliente dell'ipocrisia è @ohyuttah che ogni volta che le mando le foto e i video di yuta minaccia di bl… - EllyBarbolini : @Fabio_Galletti Infatti credo che il senso fosse quello. Coprire il sapore, perché erano profumatissimi -