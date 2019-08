Paolo Bandini diventa Nicky Bandini Il giornalista del Guardian annuncia sul Guardian

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 16 agosto 2019) L’articolo sulLa notizia colpisce. Per due motivi: per la notizia in sé, e perché ci rendiamo immediatamente conto di come sarebbe impossibile in Italia e quindi di quanto siamo indietro anni luce. Oggi sul sito delc’è un articolo così intitolato: “Sonoe sono ancora unsportivo” con tanto di foto della reporter che ha firmato l’articolo col suo nuovo nome. Fino a ieri i suoi articoli erano firmatiuno dei giornalisti più autorevoli della testata, che si occupa di calcio italiano.scrive un articolo profondo e struggente. Comincia ricordando il suo amore per la scrittura già da ragazzo e poi l’opportunità che gli offrì ildopo aver seguito un corso di giornalismo di venti settimane. Cominciò nel 2006 gli piace immaginare che ilnon si sia mai pentito. Prosegue soffermandosi ...

napolista : Paolo Bandini diventa @NickyBandini. Il giornalista del Guardian annuncia di essere transgender Struggente articol… - JMario09 : @NiceCon7 Paolo Bandini?! - dfisi : Da anni scrive di #SerieA sul @guardian_sport. Uno dei giornalisti piú esperti di calcio italiano all'estero. Oggi… -