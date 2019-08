Palio di Siena | la Selva vince con cavallo scosso senza fantino

Palio di Siena - la Selva vince con il cavallo senza fantino : Successo al fotofinish di Remorex, Bruco beffato all'ultimo metro. L'anno scorso l'animale si era imposto, sempre 'scosso', nell'edizione straordinaria di ottobre. Alla contrada il drappellone disegnato da Milo Manara

Palio di Siena - vince il cavallo “scosso” della contrada Selva : battuto al fotofinish il Bruco : Una vittoria quasi annunciata, poi il sorpasso all’ultimo secondo. La contrada della Selva ha vinto il Palio di Siena dedicato alla Madonna dell’Assunta al fotofinish, battendo all’ultimo secondo la Nobile contrada del Bruco. Il cavallo “scosso” Remorex, cioè rimasto senza fantino caduto a metà corsa, ha superato il fantino Brio a pochi centimetri dall’arrivo, sorprendendo chi già stava festeggiando. Anche il ...

Palio di Siena 2019 : la Selva beffa il Bruco da “scossa” : Epilogo davvero emozionante per il Palio di Siena del 16 agosto 2019. Quando tutto sembrava pronto per il trionfo del Bruco è arrivata la vittoria della Selva, con un sorpasso all’ultimo centimetro da parte del cavallo Remorex, da “scosso”. Sul finale è arrivata infatti la caduta del fantino Giovanni Atzeni, trionfatore per la settima volta in 33 corse: nonostante ciò Remorex, “scosso”, è riuscito a sopravanzare proprio al ...

