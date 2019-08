Palermo | Reset e Rap al lavoro | pulizia straordinaria città e spiagge

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 16 agosto 2019), 16 ago. (AdnKronos) – Proseguono, dopo il ferragosto, gli interventi del Comune diper garantire ladella. Stamattina gli interventi straordinari previsti a Vergine Maria, con la super visione del vicesindaco e assessore al Decoro Fabio Giambrone, hanno abbracciato non solo piazza Bordonaro e piazza Tonnara ma si sono estesi sul lungomare Cristoforo Colombo fino a piazza Pottino. Le maestranze di Rap e– 14 in tutto gli operai in campo – hanno lavorato alla manutenzione del verde, alla rimozione degli ingombranti e dei rifiuti abbandonati sugli scogli, e al lavaggio delle strade. “Prosegue ile l’impegno per lae il decoro della– afferma Giambrone – Le attività straordinarie, effettuate in sinergia con Rap e, domani si sposteranno in viale Libertà, da Piazza Vittorio Veneto a ...

