Palermo | Reset e Rap al lavoro | pulizia straordinaria città e spiagge 2

Fonte : sportfair

(Di venerdì 16 agosto 2019) (AdnKronos) – Da ieri inoltre le squadre delle due aziende sono impegnate nelladelle aree interessate dai ritrovi di Ferragosto, con particolare attenzione allee alle piazze delle borgate marinare. Un intervento coordinato è previsto per domani all’interno della pineta della Favorita dove alcuni cittadini hanno abbandonato rifiuti. “Con grandi sforzi abbiamo cercato di garantire lapiù pulita possibile – ha sottolineato l’amministratore unico di Rap Giuseppe Norata – Oltre agli interventi di routine previsti, ieri pomeriggio abbiamo dedicato alcune squadre per gli abbandoni dei rifiuti in area porta a porta e effettuato interventi di spazzamento oltre che nelle zone centrali anche nelle borgate marinare. Faccio appello ai cittadini di usufruire dei Centri comunali di raccolta (Ccr). Oggi tutto il personale è ...

PalermoTram : #Palermo #tram #linea1 riprende regolare servizio, dopo intervento #Reset - PalermoTram : #Palermo #tram #linea1 al momento non attiva a causa del rovesciamento di alcuni contenitori della spazzatura sulla… - ComunePalermo : #SocietaPartecipatePA - Decoro Urbano - RAP e RESET in campo a Sferracavallo - Da oggi interventi a Vergine Maria -