Palermo | grave carenza di medici | Villa Sofia-Cervello lancia selezione pubblica

Palermo : interviene per sedare lite tra coniugi ma viene colpito al volto - è grave : Palermo, 13 ago. (AdnKronos) - Con l'accusa di tentato omicidio i carabinieri della Stazione di Marineo (Palermo) hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di V.r., 37enne di Marineo. L’arrestato, la notte dell’ 8 agosto, dopo essere intervenuto durante una lite tra

Palermo : donna travolta sulle strisce da un pullman - è grave : Palermo, 29 lug. (AdnKronos) - grave incidente stradale a Palermo dove una donna è stata travolta da un pullman nella centralissima via Dante, all'altezza di via Brunetto Latini. La donna, che è stata trasferita in codice rosso all'ospedale Civico di Palermo, è stata investita mentre attraversava la

Palermo : donna travolta sulle strisce da un pullman - è grave : Palermo, 29 lug. (AdnKronos) – grave incidente stradale a Palermo dove una donna è stata travolta da un pullman nella centralissima via Dante, all’altezza di via Brunetto Latini. La donna, che è stata trasferita in codice rosso all’ospedale Civico di Palermo, è stata investita mentre attraversava la strada. Sul posto due ambulanze e gli agenti della polizia municipale.L'articolo Palermo: donna travolta sulle strisce da un ...

Sicilia : Sicindustria Palermo - 'grave ritardo su ricerca e innovazione' : Palemro, 1 lug. (AdnKronos) - "La Sicilia ha accumulato un ritardo gravissimo sulle competenze e sull’innovazione, le risorse investite sono state irrisorie rispetto a quanto sarebbe stato necessario e questo ritardo si è tradotto, come ha certificato Banca d’Italia, in un prezzo altissimo sul front

Sicilia : Sicindustria Palermo - 'grave ritardo su ricerca e innovazione' (2) : (AdnKronos) - "Cosa se ne fa un’azienda di un finanziamento su un progetto di ricerca due anni dopo averlo presentato? - si chiede il presidente dei Giovani imprenditori palermitani – Tante imprese rischiano di ritrovarsi con progetti vecchi già prima di partire". Da qui la richiesta all'assessorato