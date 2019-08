Palermo | dopo i “dubbi” il ministro Bonisoli conferma il fratello del vicesindaco come

Palermo - morto dopo caduta dal balcone l’ex questore Giovanni Finazzo : ipotesi suicidio : L’ex questore ed ex prefetto Giovanni Finazzo è morto precipitando dal balcone della sua casa a Palermo. Non si esclude che si sia gettato volontariamente. Finazzo, che aveva 77 anni ed era originario di Cinisi, era in pensione dal 2009 dopo aver ricoperto diversi incarichi: entrato in Polizia negli anni Settanta è stato questore di Trapani, Catania, Milano e Roma. Tornato in Sicilia nel 2003, è stato prefetto di Trapani e di Catania, per ...

Palermo - la massoneria decide di radiare Lucio Lutri dopo gli arresti di ieri 31 luglio : Lucio Lutri, gran maestro venerabile di una loggia massonica di Palermo, la "Pensiero e Azione", è stato espulso dalla medesima associazione in seguito agli arresti di ieri 31 luglio, eseguiti dal nucleo Ros dei carabinieri, coordinati dalla locale Procura. La notizia arriva direttamente dal Goi, la principale obbedienza massonica italiana, e precisamente da Leo Taroni, che è gran commendatore della stessa organizzazione massonica. Lo stesso si ...

Tennis - WTA Palermo 2019 : Jasmine Paolini nei quarti di finale! Battuta in tre set Irina-Camelia Begu dopo quasi tre ore di battaglia! : dopo quasi tre ore di incredibile lotta, nel secondo turno WTA International di Palermo Jasmine Paolini, numero 142 del ranking, si guadagna meritatamente i quarti di finale, sua seconda volta in un torneo del circuito maggiore WTA dopo quello di Praga nel 2018, battendo col punteggio di 6-4 5-7 7-6 la romena Irina-Camelia Begu, numero 100 del mondo ma che è stata anche numero 22. Primo set che Jasmine inizia in modo scoppiettante: aggressiva su ...

WTA Palermo – Giulia Gatto-Monticone agli ottavi : Antonia Lottner si ritira dopo il primo set : Giulia Gatto-Monticone accede ai sedicesimi di finale del WTA di Palermo: la tennista italiana si qualifica grazie al ritiro dell’avversaria Antonio Lottner Bastano appena 50 minuti a Giulia Gatto-Monticone per accedere agli ottavi di finale del WTA di Palermo. Sulla terra rossa del torneo siciliano, appena tornato nel calendario WTA, la tennista numero 163 al mondo si è presa il primo set per 6-2 contro la tedesca Antonia Lottner, poi ...

PAOLO BORSELLINO - STRAGE VIA D'AMELIO/ Palermo - 27 anni dopo : la figlia attacca Fuzio : PAOLO BORSELLINO, il 19 luglio 1992 la STRAGE di Via D'AMELIO: Salvini 'magistrato ed eroe italiano'. La figlia Fiammetta attacca giudici e Antimafia

Gli italiani sono 55 milioni - in calo dopo 90 anni. In 5 anni scomparsa una città come Palermo : Per la prima volta negli ultimi novant’anni l’Italia è in fase di declino demografico. A dichiararlo è l’Istat, nel Report sul bilancio demografico diffuso oggi, che afferma che la popolazione italiana è scesa a 55 milioni 104 mila: 235 mila in meno rispetto all’anno precedente (-0,4%). Dal 2014 al 2018, la popolazione è diminuita di 677mila persone: una perdita pari alla scomparsa di una città grande come Palermo. A causare il ...

Palermo - donna intossicata dopo aver mangiato tonno fresco : è in prognosi riservata : Padre, madre e figlio avevano comprato il pesce nel mercato di Ballarò. Grave la donna, ricoverata all’ospedale Civico di Palermo. I carabinieri del Nas e i veterinari dell’Asp hanno sequestrato alla pescheria Al Carmine 700 chili di pesce che era in parte in cattivo stato di conservazione e in parte senza tracciabilità.

«Radio Italia Live – Il concerto» raddoppia : dopo Milano - Palermo : dopo la pienezza di Milano, la luce di Palermo. Radio Italia Live – Il concerto 2019 raddoppia, e al Foto Italico del capoluogo siciliano tutto è pronto per questa ottava edizione (e per il secondo round di artisti). A Sting, Marco Mengoni, Ultimo, Alessandra Amoroso, Loredana Bertè, Francesco Gabbani, Guè Pequeno, Sfera Ebbasta, Ermal Meta, Tiromancino e Ligabue, che hanno fatto cantare Piazza Duomo, seguono Achille Lauro, Benji & ...