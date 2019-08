Ostaggi della campagna elettorale

Di Maio su Facebook : "I giovani riders e l'Ilva sono Ostaggio della Lega" : “Vorrei dire alla Lega: avete deciso di staccare la spina al Governo a ferragosto, nessuno vi ha capito, ma ormai lo avete fatto. Adesso però non prendetevela con i giovani riders, non fate pagare il prezzo delle vostre scelte agli operai dell’Ilva di Taranto o ai giovani concorsisti dell’Inps. Non tenete in ostaggio queste persone!”. Così Luigi Di Maio in un post in cui sottolinea :“Sebbene il Governo ...