Ortona | fratellini cinesi annegano sotto gli occhi del padre a causa del mare mosso

(Di venerdì 16 agosto 2019) Una bruttissima tragedia si è verificata ieri, nella giornata di Ferragosto, a, in provincia di Chieti, dove duedi 11 e 14 anni sono morti annegati adel. I due, secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale, stavano facendo il bagno in località Foro, quando hanno deciso di avvicinarsi agli scogli. A quel punto un'onda improvvisa, e più grossa delle altre, gli avrebbe scagliati contro le rocce: per i due non c'è stato nulla da fare, in quanto sarebbero morti quasi subito. Alla scena ha assistito il, che con coraggio si è tuffato incercando di salvare la vita dei suoi figli: immediatamente sono accorsi anche i bagnini dello stabilimento balneare, che hanno tratto in salvo il. Dei due piccoli, però, non c'era traccia, infatti per le ricerche sono intervenuti i Vigili del Fuoco, unitamente al personale militare della ...

