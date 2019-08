OPPO rilancia | la serie Reno 2 verrà presentata ufficialmente in India il 28 agosto

La Lega rilancia la pace fiscale 2 - ma il M5S si OPPOne : “Con noi non passerà nessun condono” : La Lega è al lavoro per la pace fiscale 2. Lo afferma il sottosegretario all'Economia, Massimo Bitonci. Per evitare le accuse di promuovere nuovi condoni, il Carroccio starebbe pensando ad una versione light, con la quale spingere per far riemergere i redditi non dichiarati con una sorta di rielaborazione del saldo e stralcio, senza però ricorrere a scudi penali.Continua a leggere