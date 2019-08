Open Arms sbarcati a Lampedusa altri tredici migranti per motivi medici Matteo Salvini

Open Arms - in 13 evacuati per motivi medici : “Umanità impone sbarco urgente di tutti” : Nove migranti della Open Arms sono stati portati a terra giovedì sera per problemi psicologici e altre tre persone e un accompagnatore sono stati fatti scendere a terra poco dopo per complicazioni mediche. “Cinque evacuazioni urgenti in 14 giorni. Cosa aspettano ad autorizzare sbarco di tutte le persone a bordo, che l’emergenza medica diventi insostenibile? Quanta crudeltà", ha scritto su Twitter l'ong.Continua a leggere

Open Arms davanti a Lampedusa - primi sbarchi per motivi medici : Sono scese 13 persone dalla Open Arms, persone che hanno seri problemi medici e loro familiari che li accompagnano. Restano a bordo della nave altre 131 persone in condizioni igienico sanitarie che i medici definiscono pessime: ci sono solo due bagni, sono terminati gli antibiotici e molti migranti hanno infezioni da ferite da fuoco che andrebbero curate. https://twitter.com/OpenArms_fund/status/1162243111868780544 La nave, dopo la decisione del ...

Open Arms davanti a Lampedusa - sbarcano in 9 per motivi medici : Sono scese 9 persone dalla Open Arms. Cinque hanno seri problemi medici e quattro sono loro familiari che li accompagnano. Restano a bordo della nave altre 137 persone in condizioni igienico sanitarie che i medici definiscono pessime: ci sono solo due bagni, sono terminati gli antibiotici e molti migranti hanno infezioni da ferite da fuoco che andrebbero curate. https://twitter.com/OpenArms_fund/status/1162243111868780544 La nave, dopo la ...

Open Arms - altre quattro evacuazioni d'urgenza nella notte. Crisi di pianto e tensione alle stelle tra i 143 rimasti a bordo : Dopo i nove migranti portati a terra ieri sera per problemi psicologici, ancora emergenza sanitaria nella notte.

Migranti : Open Arms - 'umanità impone sbarco immediato dalla nave' : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) - "Realizzata questa notte evacuazione urgente di 3 persone e un accompagnatore per complicazioni mediche che richiedono cure specializzate. Tutte le persone a bordo devono essere fatte sbarcare urgentemente. L'umanità lo impone". E' quanto scrive su Twitter la ong Open

9 migranti sono scesi dalla nave Open Arms : Per «motivi psicologici», ha scritto l'ong spagnola: intanto la nave è ancora ferma al largo di Lampedusa

