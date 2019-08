Open Arms | anche il Garante dei detenuti scrive lettera a Salvini

Open Arms - il medico : “Stavano tutti bene” : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – “Delle , solo una giovane donna era in condizioni critiche per una brutta otite. Aspettiamo la visita dell’otorino prevista per lunedì. Gi altri sono stati dimessi tutti e sono stati portati all’hotspot”. A parlare con l’Adnkronos è Francesco Cascio che da qualche mese è il responsabile del Poliambulatorio di Lampedusa e coordina le visite mediche dei migranti a bordo della ...

Migranri : Open Arms - Tribunale minori nomina tutori : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – Il Tribunale dei minori, come apprende l’Adnkronos, ha nominato dei tutori per i minori non accompagnati sulla Open Arms. Nei giorni scorsi i legali della Open Arms avevano presentato un ricorso presso il Tribunale dei minori e la Procura dei minori con cui veniva chiesto lo sbarco immediato per i 32 minori a bordo della nave e la nomina di un tutore per i 28 non accompagnati.L'articolo Migranri: ...

Migranti : medico Lampedusa - ‘mi segnalano venti casi di scabbia sulla Open Arms’ : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – “Mi hanno segnalato venti casi di scabbia sulla nave Open Arms con croste purulente. Mi domanda perché non li facciano scendere…”. Lo ha detto all’Adnkronos Francesco Cascio, il responsabile del Poliambulatorio di Lampedusa che coordina le visite mediche dei Migranti a bordo della nave Open Arms. L'articolo Migranti: medico Lampedusa, ‘mi segnalano venti casi di scabbia ...

Open Arms - il Viminale impugna la decisione del Tar : Angelo Federici Il Viminale impugna la decisione del Tar del Lazio che permette a Open Arms di entrare nelle nostre acque territoriali Matteo Salvini non ci sta e va al contrattacco, dando mandato all'avvocatura di Stato per impugnare la decisione del Tar a proposito del divieto di ingresso in acque territoriali per la Open Arms. Ma andiamo con ordine e partiamo dal primo agosto scorso, quando il ministro dell'Interno - insieme a ...

Open Arms - la nave che ha salvato 161 migranti ancora in attesa di un porto : la cronologia dei quindici giorni in mare : Da quindici giorni la nave della ong spagnola Proactiva Open Arms è in mare in attesa di un porto sicuro dove far sbarcare i migranti salvati in tre diversi interventi: in totale i naufraghi salvati tra il primo e il 10 agosto sono 161. In mezzo, divieti di ingresso emessi dall’Italia e da Malta, esposti, ricorsi e richieste d’asilo presentati dalla ong e inchieste aperte dalla Procura di Agrigento. Intanto, la nave è ancora a ...

Open Arms - la Procura indaga per sequestro di persona Viminale impugna sentenza Tar : Dallo scontro politico sulla Open Arms, che sosta in acque sicure davanti a Lampedusa anche se non ha il permesso di attraccare, all'apertura di un fascicolo da parte della...

Open Arms - il Viminale impugna la decisione del Tar sul divieto di ingresso in acque italiane : Il Viminale ha dato mandato all'Avvocatura dello Stato di impugnare la decisione del Tar a proposito del divieto di ingresso in acque territoriali per la Open Arms. "Peraltro, nessun Paese europeo ha avanzato passi formali in direzione dell'accoglienza degli immigrati a bordo", riferiscono fonti del

Migranti : Open Arms - Procura Agrigento apre inchiesta per sequestro di persona (2) : (AdnKronos) – Nei giorni scorsi la Procura di Agrigento, guidata da Luigi Patronaggio, aveva aperto un primo fascicolo sulla vicenda Open Arms, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina a carico di ignoti e uno per abuso d’ufficio. Il fascicolo è stato inviato alla Procura di Roma per competenza. Adesso un altro fascicolo per sequestro di persona. Nelle prossime ore i magistrato che coordinano l’inchiesta ...