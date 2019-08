Onde gravitazionali | un nuovo segnale forse generato da una stella di neutroni ingoiata

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2019) Unadidivorata da un buco nero: potrebbe essere questa catastrofe cosmica, mai vista prima d’ora, ad averl’onda gravitazionale che ha attraversato la Terra la sera del 14 agosto. L’evento è il più atteso dagli astrofisici, dopo che i rivelatori hanno registrato l’onda gravitazionale generata dalla fusione di due buchi neri e quella provocata dalla fusione di due stelle di: due scoperte arrivate il 14 e il 17 agosto 2017. Ilè stato catturato dai tre strumenti della collaborazione internazionale Ligo-Virgo, ma serviranno mesi di analisi dei dati per confermarlo, come spiega Giovanni Prodi dell’Istituto nazionale di fisica nucleare. Il, chiamato S190814bv, “è stato intercettato il 14 agosto quando in Italia erano le 23:11”, spiega Prodi. “Quella notte abbiamo festeggiato il Ferragosto con ...

SkyTG24 : Dalle onde gravitazionali la possibile prova di una catastrofe cosmica - repubblica : Onde gravitazionali, osservato un cataclisma cosmico [news aggiornata alle 17:14] - repubblica : Onde gravitazionali, osservato un cataclisma cosmico [news aggiornata alle 14:44] -