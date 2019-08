Omicidio Diabolik | la questura accorda alla famiglia i funerali al Divino Amore Resta

Omicidio Diabolik - ultras in subbuglio in tutta Italia per il no ai funerali. Rischio disordini per il derby di Roma il 1 settembre : Il mondo ultras è in subbuglio e la tenuta dell’ordine pubblico minaccia le prime due giornate del campionato di Serie A di calcio. Con i rischi maggiori concentrati in occasione del derby Lazio-Roma, in programma allo stadio Olimpico domenica 1 settembre, alle ore 18. È la conseguenza del braccio di ferro fra la Questura di Roma e la famiglia di Fabrizio Piscitelli, il 53enne conosciuto con il nome di battaglia “Diabolik“, ...

Omicidio Diabolik - la sorella : "Vogliamo funerali pubblici - situazione aberrante" : Il Questore della Capitale Carmine Esposito non ha intenzione di indietreggiare, negando il funerale in forma pubblica e...

Omicidio Diabolik - inquirenti a lavoro su incrocio tabulati e testimonianze : Roma, 14 ago. (AdnKronos) - Gli inquirenti sono al lavoro per incrociare i dati dei tabulati telefonici e le testimonianze raccolte per ricostruire i contatti e gli spostamenti di Fabrizio 'Diabolik' Piscitelli nelle ore precedenti all'Omicidio mentre si trovava su una panchina nel parco degli Acque

Saranno i pc di "Diabolik" a svelare le ragioni dell'Omicidio dell'ultrà? : Saranno analizzati dagli inquirenti i due computer acquisiti nei giorni scorsi a casa di Fabrizio Piscitelli, capo ultrà della Lazio noto come Diabolik assassinato la scorsa settimana con un colpo di pistola, in cerca di elementi che possano aiutare i pm a ricostruire il contesto in cui è maturato il delitto. Gli inquirenti, coordinati dalla Dda di Roma, hanno ascoltato più volte l'autista cubano che da una decina di giorni accompagnava ...

Omicidio Diabolik - i familiari non si presentano : rinviati i funerali. Resta attivo il piano sicurezza della questura di Roma : Sono stati rinviati i funerali di Fabrizio Piscitelli, l’ultras della Lazio ucciso nei giorni scorsi a Roma con un colpo di pistola alla nuca. Le esequie erano state fissate dalla questura “per motivi di sicurezza” alle 6 di questa mattina al cimitero Flaminio di Roma. Come annunciato, nessuno dei familiari si è presentato all’obitorio del policlinico Tor Vergata per il trasferimento della salma, in polemica con il questore ...

Omicidio Diabolik - la famiglia non si presenta ai funerali in polemica con il questore. Ma a Tor Vergata la vedova riconosce la salma : Ieri la vedova di Fabrizio Piscitelli, capo degli irriducibili ultrà della Lazio, ucciso lo scorso 7 agosto, aveva chiesto a tutti gli amici e dunque a tutta la numerosissima tifoseria di non partecipare

Omicidio Diabolik - ricorso bocciato : funerale sarà privato : Roma, 12 ago. (Adnkronos) – Il Tar ha respinto il ricorso presentato dai legali della famiglia Piscitelli contro l’ordinanza firmata da questore di Roma che impone ”per ragioni di ordine pubblico” i funerali in forma privata domani alle 6 di mattina al cimitero Flaminio. Lo conferma all’Adnkronos Rita, la moglie di Fabrizio Piscitelli.Nel frattempo è stato deciso che verrà risentito l’autista cubano che ...

Omicidio Diabolik - l’autista sarà riascoltato : Roma, 12 ago. (Adnkronos) – Verrà risentito l’autista cubano che da poco più di una settimana accompagnava a tutti gli appuntamenti , ucciso con un colpo di pistola mercoledì sera mentre si trovava su una panchina nel parco degli Acquedotti a Roma. L’uomo era con Diabolik anche la sera dell’Omicidio. Al momento dalle testimonianze raccolte dagli investigatori da amici e familiari non sono emersi elementi utili alle ...

Omicidio Diabolik - la moglie contro i funerali privati : “Mio marito non era un mafioso” : “Mio marito non era un mafioso. Non ha mai commesso reati che hanno a che fare con la mafia”. Rita Corazza, moglie di Fabrizio Piscitelli, l’ex capo ultras della Lazio ucciso il 7 agosto a Roma chiamato “Diabolik”. “Stiamo depositando un ricorso al Tar contro il provvedimento del questore riguardo al funerale di mio marito. Lo ritengo anticostituzionale e non capisco qual è il motivo di ordine pubblico per cui si ...

Omicidio dell'ultrà : Diabolik tradito da un amico. «Il killer è albanese» : Chi ha portato a dama Fabrizio Piscitelli, alias Diabolik, il capo ultrà della Curva Nord della Lazio? Chi ha tradito l'amico? Un rebus per gli investigatori, che ora indagano per Omicidio...

Omicidio Diabolik - il questore di Roma ordina funerali privati : “Motivi di sicurezza”. La protesta della famiglia : “Ricorso al Tar” : Il funerale di Fabrizio Piscitelli dovrà essere celebrato in forma strettamente privata. Lo ha deciso il questore di Roma per ragioni di sicurezza: Diabolik, il leader della Curva Nord della Lazio assassinato mercoledì pomeriggio in via Lemonia, era un “esponente di rilievo” della tifoseria e “fondatore” del gruppo degli Irriducibili. Quindi, per il questore Carmine Esposito, “il rito funebre celebrato in forma ...

Omicidio Diabolik - si esaminano i 3 cellulari : Roma, 9 ago. (AdnKronos) - Gli investigatori che indagano sull'Omicidio di Fabrizio Piscitelli, ucciso mercoledì sera mentre si trovava su una panchina nel parco degli Acquedotti a Roma, stanno esaminando i tre cellulari che erano nella disponibilità dello storico capo ultras della Lazio. L'obiettiv

Roma - l’Omicidio di Diabolik Piscitelli ha interrotto la pax imposta da Carminati. Investigatori : “Si rischia escalation di sangue” : A Roma “la pax è finita“. Almeno “fino al prossimo accordo“. Hanno pochi dubbi gli Investigatori. L’omicidio di Fabrizio Piscitelli, conosciuto ai più come il “Diabolik” capo ultrà della Curva nord della Lazio, lascia pensare che qualcosa si sia rotto nel “tavolo permanente delle mafie Romane”. di cui parlava appena due mesi fa il capo della Dda Michele Prestipino. Una “pax ...