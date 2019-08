Nuovo segnale di onda gravitazionale | era il ricercato numero 1

Nuovo segnale di onda gravitazionale : è il più atteso : Rilevato un Nuovo segnale di onda gravitazionale. Potrebbe essere stata stella di neutroni divorata in un sol boccone da un buco nero ad aver generato l’onda gravitazionale che ha attraversato la Terra la sera del 14 agosto. Il suo segnale, che gli astrofisici inseguivano come il ricercato numero uno, è stato catturato dai tre strumenti della collaborazione internazionale Ligo-Virgo, ma serviranno mesi di analisi dei dati per confermarlo, ...

Crisi - per il Pd la nomina italiana del Nuovo commissario Ue sarà il primo segnale per formare “una nuova maggioranza” : Arrivare al 26 agosto, indicare il componente per la commissione Ue spettante all’Italia e testare così la tenuta di una maggioranza in grado di sostenere un eventuale nuovo governo. Proprio quel nome sarà indicativo per individuare il profilo del futuro presidente del Consiglio (incaricato). Eccolo il crocevia per il possibile esecutivo di legislatura, su cui in queste ore stanno ragionando il M5s e le forze fin qui all’opposizione. ...

Icardi Juventus - la chiave è Higuain : Nuovo segnale importante : Icardi Juventus – La Juventus non ha un numero nove in squadra. Presentando ieri i numeri di maglia per la prossima stagione, i bianconeri hanno lanciato un doppio segnale di mercato. Gonzalo Higuain, che ha preso la numero 21, sembra ormai fuori dal progetto, che potrebbe invece prevedere l’arrivo di Mauro Icardi, in uscita dall’Inter e […] More