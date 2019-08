Nuovo segnale di onda gravitazionale | è il più atteso

Crisi - per il Pd la nomina italiana del Nuovo commissario Ue sarà il primo segnale per formare “una nuova maggioranza” : Arrivare al 26 agosto, indicare il componente per la commissione Ue spettante all’Italia e testare così la tenuta di una maggioranza in grado di sostenere un eventuale nuovo governo. Proprio quel nome sarà indicativo per individuare il profilo del futuro presidente del Consiglio (incaricato). Eccolo il crocevia per il possibile esecutivo di legislatura, su cui in queste ore stanno ragionando il M5s e le forze fin qui all’opposizione. ...