Nuoto | Ilaria Cusinato sarà allenata da Shane Tusup | ex tecnico e marito di Katinka Hosszu

Ilaria Cusinato - Mondiali Nuoto 2019 : “Molto difficile entrare in finale - ma a me interessa il tempo e la valutazione che do a me stessa” : Ilaria Cusinato supera le batterie e passa in semifinale nei 200 farfalla ai Mondiali di nuoto di Gwangju, in Corea del Sud: l’azzurra ottiene il 12° crono, a pari merito con la nipponica Suzuka Hasegawa, in 2’10″03, con il passaggio ai 100 in 1’02″08. La 19enne tornerà in gara nel primo pomeriggio italiano cercando un difficile passaggio in finale, per il quale potrebbe essere necessario abbassare il personale ...

Nuoto - Mondiali Gwangju 2019 : Elena Di Liddo ritocca il record italiano nelle semifinali dei 100 farfalla - eliminata Ilaria Bianchi : La semifinale dei 100 farfalla femminili di questi Mondiali 2019 di Nuoto in corso a Gwangju (Corea del Sud) ha decretato l’accesso alla finalissima di domani di Elena Di Liddo, qualificata col sesto tempo nella prima delle due manche ma capace di abbassare ulteriormente il record italiano di specialità che aveva già ritoccato questa mattina col tempo di 57.14. La pugliese del Canottieri Aniene Roma è partita già forte girando ai 50 metri ...

Nuoto - Mondiali 2019 : i dubbi di Ilaria Cusinato. L’addio a Stefano Morini e una strada da ritrovare : Lo “spirito libero” del Nuoto italiano ha scelto la strada più difficile per entrare nell’olimpo delle grandi nuotatrici della storia italiana. Ilaria Cusinato da due mesi a questa parte ha lasciato il centro tecnico di Ostia ed è tornata a casa, ad allenarsi come una volta agli ordini Alessandro Chinellato a Tezze sul Brenta, a 6 km da casa. Ostia non è mai veramente stata casa sua: se l’è fatta piacere per un anno e ...

Nuoto - Universiadi 2019 : Ciampi d’ARGENTO nei 400 sl - staffette 4×100 sl di BRONZO - podio per Ilaria Cusinato sub iudice : Prima giornata di gare alla piscina Scandone di Napoli e prime medaglie per l’Italia in queste Universiadi 2019. Nel rinnovato e ben curato impianto partenopeo, il Bel Paese ha potuto festeggiare il successo di quattro meglio o, per meglio dire, tre sicure medaglie, mentre sull’altra c’è di cui parlare. Andiamo per ordine. I 400 stile libero uomini valgono al nostro Matteo Ciampi l’argento. Lui che è un 200ista puro si ...

LIVE Nuoto - Settecolli 2019 in DIRETTA - 22 giugno : Ilaria Bianchi strappa il pass per Gwangju! Pilato si conferma! Pellegrini terza nei 100 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.29: Benedetta Pilato!!! Vince ancora con 30″28 che prima di stamattina sarebbe stato record italiano! Bravissima la giovanissima azzurra che batte avversarie di LIVEllo elevatissimo come Conceicao, seconda in 30″54, terza Carraro in 30″62, tutte leggiorate rispetto al mattino 20.28: Ci sono i 50 rana donne e c’è Benedetta Pilato. Godiamocela. Le protagoniste della ...

Nuoto – Trofeo Sette Colli : Ilaria Bianchi si impone nei 100 farfalla - battuta la connazionale Di Liddo : Le due azzurre piazzano una doppietta, con Ilaria Bianchi che precede Elena Di Liddo per un centesimo Ilaria Bianchi i 100 farfalla al Trofeo Sette Colli, l’azzurra si impone in 57?50 che gli permette anche di staccare il pass per i prossimi Mondiali. Al secondo posto si piazza Elena Di Liddo, costretta ad accontentarsi del secondo gradino del podio chiudendo in 57?51, solo un centesimo dietro la connazionale. Terza posizione infine ...

LIVE Nuoto - Settecolli 2019 in DIRETTA : 21 giugno - bene Sabbioni e Quaglieri nel dorso - Detti in scioltezza. Rientra Manaudou. Out Ilaria Cusinato : virus : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.01: Miglior tempo di Gabriele Detti nell’ultima batteria dei 400 stile libero con 3’50″28 e una forte decellerazione nel finale. Secondo il danese Ipsen 10.59: 1’52″61 il passaggio di Detti che sta dominando l’ultima batteria 10.57: Matteo Ciampi con 3’53″78 vince la penultima batteria e va al comando della graduatoria provvisoria davanti ...

LIVE Nuoto - Settecolli 2019 in DIRETTA : 21 giugno - bene Sabbioni e Quaglieri nel dorso - attesa per Detti. Rientra Manaudou. Out Ilaria Cusinato : virus : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.47: geremia Freri con 3’55″63, secondo posto per Hinawi, israeliano 10.42: Mattia Mosconi con 3’57″33 vince la seconda batteria, davanti a Giovannoni e Luca De Tullio 10.38: Vittoria nella prima batteria per il tedesco Buessing che fa segnare il crono di 4’05″90 10.33: Partita la prima batteria dei 400 stile uomini 10.32: Sono ben cinque le azzurre che ...

Nuoto - Trofeo Settecolli 2019 : Ilaria Cusinato dà forfait per un virus. Brutte notizie per i Mondiali a Gwangju : Prende il via quest’oggi la 56esima edizione del Trofeo Settecolli, rinomato meeting di Nuoto che vede ai nastri di partenza tutta la Nazionale guidata da Cesare Butini. Un evento che ha richiamato tanti atleti stranieri di un certo calibro, tra cui la magiara Katinka Hosszu e il britannico Adam Peaty. Purtroppo, arriva una notizia negativa sul fronte italico dalla piscina del Foro Italico: la mistista Ilaria Cusinato non prenderà parte ...