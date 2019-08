Nel mio film racconto l' incontro mancato tra Oriana e Marilyn

Juve - la fame di Cristiano Ronaldo : “Non ho bisogno di soldi - voglio il mio posto Nella storia del calcio” : “Mi impegno sempre per vincere trofei con la mia squadra, perché so che questi mi porteranno anche a premi individuali. E’ il mio lavoro, la vita di tutti i giorni. Mi sveglio ogni mattina per allenarmi con lo scopo di raggiungere qualche cosa e non solo per guadagnare soldi. Di soldi non ne ho più bisogno, ringraziando Dio. Io voglio guadagnare il mio posto nella storia del calcio. Per vincere sempre di più“. Queste le ...

Equitazione - Jumping Nations Cup Dublino 2019 : Lorenzo De Luca è terzo Nel Gran Premio individuale - ma brillano tutti gli italiani : Ottimo bottino per l’Italia del salto ostacoli anche nel Gran Premio individuale della tappa di Nations Cup di Dublino: in Irlanda gli azzurri dopo il secondo posto della gara a squadre di venerdì oggi si comportano molto bene anche nella gara più importante di giornata, con il terzo posto di Lorenzo De Luca, ma arrivano anche il nono di Massimo Grossato, il decimo di Paolo Paini ed il tredicesimo di Emilio Bicocchi. Unica nota stonata il ...

F1 - Fernando Alonso : “Contento dei passi in avanti di Honda. Un mio rientro Nel Circus? Se accadrà - lo saprete” : Fernando Alonso è un po’ sulla bocca di tutti e il motivo è sempre lo stesso: rivederlo in F1. Il due volte iridato, sempre molto attivo nell’ambito del Motorsport, è una figura che manca agli appassionati e rivederlo nel Circus non sarebbe cosa sgradita, nonostante l’annuncio del ritiro dell’anno passato. Fernando, infatti, ha dimostrato a più riprese di essere in condizione di ambire ai massimi traguardi. Tutto però sta ...

Ermal Meta riceve il Premio Modugno 2019 con l’augurio di “conquistare ed abbracciare il mondo Nel nome di Mimmo” : Ermal Meta riceve il Premio Modugno 2019 nel corso della serata-evento Meraviglioso Modugno che si è tenuta a Polignano A Mare il 6 agosto. La terra Natale di Domenico Modugno gli ha reso nuovamente omaggio attraverso uno show dedicato alla sua musica e alla sua arte. Gli ospiti hanno interpretato, infatti, alcune delle canzoni più significative del repertorio del cantattore pugliese e al cast si è aggiunto all'ultimo momento Ermal Meta, ...

Juventus - Andrea AgNelli vince il premio Torinese dell’Anno 2018 : Andrea Agnelli è il Torinese dell’Anno 2018. La giunta della Camera di Commercio di Torino, presieduta da vincenzo Ilotte, ha deciso di assegnare al presidente della Juventus il premio, giunto alla 42esima edizione, dedicato a chi – Torinese di nascita o di adozione – ha offerto un contributo speciale nel proprio settore di attività, economia, arte, […] L'articolo Juventus, Andrea Agnelli vince il premio Torinese ...

Cocciante riscrive la Turandot in cinese : “Non avrà niente a che fare con Puccini”. In squadra PaNella - Van Hoecke e il premio Oscar Pescucci : Una Turandot oltre Puccini, tutta cinese: è il nuovo progetto di Riccardo Cocciante, che dopo produzioni di successo come Giulietta e Romeo e Notre Dame De Paris torna a teatro con un classico della lirica, la storia di una principessa cinese resa celebre dall’opera del compositore Giacomo Puccini. Ma completamente riscritta: “Sarà una rilettura alla mia maniera della fiaba, che continua il mio discorso musicale. E non avrà niente a che ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Rebecca Tarlazzi si racconta : “L’oro Nel singolo la medaglia più sudata e desiderata; il mio obiettivo? Entrare Nella storia” : Rebecca Tarlazzi, stella del Pattinaggio artistico a rotelle, è indubbiamente un fenomeno. Dopo aver fatto incetta di medaglie nelle categorie giovanili, la pattinatrice classe 1999 di Granarolo (Bologna) tesserata con l’Unione Sportiva Persicetana ha segnato una moltitudine di record, conquistando esclusivamente il metallo più pregiato in tutte le rassegne iridate a cui ha partecipato a partire dal 2012 sia in singolo che in coppia, fino ...

A 88 anni è morta Toni Morrison - premio Nobel Nel 1993 : Ad 88 anni si è spenta la scrittrice americana, Toni Morrison. premio Nobel per la letteratura nel 1993 (prima

Tale e Quale Show - Carlo Conti si sbilancia : "Perché ho voluto proprio lui Nel mio show" : Concorrente della nuova edizione di Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti, e che tornerà in onda su Rai1 il prossimo 13 settembre, sarà Francesco Monte. L'ex tronista di Uomini e Donne, condotto dalla De Filippi su Canale 5, non è nuovo al mondo dei reality, ha infatti partecipato al Grande Fra

Firenze - camion stranamente incastrato Nel sottopasso : Il mezzo era intrappolato con la gru retro-cabina al soffitto dell'ingresso del sottopassaggio ed è rimasto sospeso in aria. Per liberarlo sono intervenuti i vigili del Fuoco del capoluogo toscano. Si è bloccato, con la parte anteriore bloccata in avanti. È accaduto in queste ore a Firenze, dove un camion è rimasto incastrato in un sottopasso con l'abitacolo in su. Secondo quanto riportato dal Corriere della sera, i vigili del Fuoco ...

Nunzia Sansone dopo Temptation ringrazia Filippo Bisciglia : “Mi hai dato forza - sei Nel mio cuore” : Al termine del reality dei sentimenti, anche Nunzia Sansone, l'ex fidanzata di Arcangelo Bianco, ha voluto esternare un suo pensiero in merito all'esperienza di Temptation Island. Non ha parlato di sé né di Arcangelo, bensì ha voluto ringraziare chi ritiene le sia stato davvero vicino in tutto questo percorso, dandole forza e speranza, ovvero il conduttore Filippo Bisciglia.Continua a leggere

Sossio Aruta : 'ecco i miei bomber'/ 'Mio figlio Daniel Nelle giovanili del Bologna' : Sossio Aruta presenta i suoi due figli, Daniel e Diego. Il primo ha appena firmato un contratto con le giovanili del Bologna in serie A, il secondo...

Carolyn Smith Nella stanza della chemio : “Con il caldo i dolori aumentano e la trombosi non aiuta” : Carolyn Smith continua la sua battaglia contro il cancro al seno e lo fa condividendo con i suoi followers l’andamento della malattia contro cui lotta da tempo. Nelle scorse ore ha pubblicato infatti un video che lei stessa ha girato all’interno dell’ospedale dove è in cura mostrando la stanza dove si sottopone alla chemioterapia. “Ieri l’ecografia nessun novità“, esordisce la giudice di Ballando con le Stelle ...