Napoli | sale sul bus con le doglie e il controllore la fa scendere

Juve-Napoli non sarà più vietata ai nati in Campania. La mia "Giuve" è meridionale e universale : La Juventus, alla fine, rimediando a una brutta figura, permetterà ai “nati in Campania”, ma “non ai residenti”, di poter acquistare il biglietto e assistere al match casalingo con il Napoli del 31 agosto. Io sono contrario a questi divieti, soprattutto per quanto concerne uno spettacolo pubblico come il calcio. Ma, ormai, tutto è diventato “questione di sicurezza”. Anche il football, da tempo, ...

Corruzione - inchiesta sul gip di Napoli : c’è anche il più votato a Scafati (Salerno) - città uscita da scioglimento per camorra : Il primo consiglio comunale dopo lo scioglimento per camorra guidato da un presidente indagato. In un’inchiesta, per giunta, che coinvolge giudici e pubblici ufficiali, in un ampio giro di Corruzione (un sistema di “potere occulto“, come lo definisce uno degli arrestati). Accade a Scafati, in provincia di Salerno, dove lunedì scorso il consigliere più votato alle amministrative del 26 maggio, Alfonso Di Massa, ha riportato la ...