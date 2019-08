Nadia Toffa morta | il ricordo della nipote ai funerali | “Avrei voluto godere di più del

Nadia Toffa - malori durante la celebrazione dei funerali : Si chiama Don Maurizio Patriciello il parroco che ha celebrato il funerale di Nadia Toffa . Non è uno sconosciuto, è in prete che la Iena conosceva bene: conosciuto tristemente nella Terra dei Fuochi. “Nadia ha avuto fame e sete di giustizia dove ci sono i più bistrattati, nella terra dei fuochi. Nadia era dalla parte dei più deboli. Nadia, tu sei stata amata perché hai amato la verità e hai fatto del tuo lavoro una missione, come dovremmo fare ...

Nadia Toffa - la commozione di don Patriciello : “Tu come Gesù - amata e odiata” : Brescia si stringe al dolore dei familiari per l’ultimo addio a Nadia Toffa. Un lungo applauso ha accolto il feretro, giunto di fronte al Duomo di Brescia. Centinaia le persone radunate da questa mattina di fronte alla chiesa per assistere ai funerali di Nadia Toffa, scomparsa martedì scorso a soli 40 anni. “Per me oggi celebrare questa messa è molto difficile ma noi abbiamo un debito di riconoscenza nei confronti di questa ragazza ...

«Ciao guerriera» : in migliaia a Brescia per l’ultimo saluto a Nadia Toffa | La diretta video : A celebrare la messa padre Maurizio Patriciello, il parroco simbolo della lotta alla Terra dei Fuochi: «Amata e odiata come Gesù: il suo lav oro era una missione»

Nadia Toffa - il gesto straziante di Davide Parenti prima del funerale : Venerdì 16 agosto è il giorno dell’addio definitivo a Nadia Toffa. Il giorno del suo funerale. Il giorno che tutti speravano sarebbe arrivato il più tardi possibile. E invece è arrivato. Nadia Toffa è morta. Aveva 40 anni appena compiuti. E un tumore grave che non le ha dato scampo. Ma che lei ha combattuto con tutta la sua forza e con tutti i suoi sorrisi disarmanti. Era una guerriera e lo è stata fino all’ultimo. Alle 10.30 di venerdì 16 ...

Addio a Nadia Toffa - dal debutto alle Iene alla battaglia pubblica contro il tumore : Quattro anni di gavetta nelle tv locali, poi il grande salto nella trasmissione di Italia Uno, dove firma alcune delle...

Nadia Toffa - Davide Parenti : "Sapeva sarebbe finita così - non riusciva nemmeno più a camminare" : "Nadia lo sapeva. È andata avanti lo stesso, ha condotto il programma sapendo che sarebbe finita così". È questo il drammatico racconto di Davide Parenti, l'autore de Le Iene, sul difficile calvario di Nadia Toffa. " Per me è stato come perdere un figlio", il suo unico commento. "Il fatto che lavora

Nadia Toffa - i funerali a Brescia : «Onore al suo indomito coraggio» : Si sono celebrati i funerali di Nadia Toffa. A Brescia, nella cattedrale cittadina, la famiglia, gli amici e gli ammiratori hanno salutato la conduttrice tv per l'ultima volta. A officiare la...

Nadia Toffa - terminati i funerali in diretta al Duomo di Brescia. Don Patriciello : «Sei stata autentica e coraggiosa - e la gente l'ha capito» : I funerali di Nadia Toffa, che stiamo seguendo in diretta su Leggo.it, si stanno svolgendo dalle 10.30 di oggi 16 agosto nel Duomo di Brescia. I funerali sono stati trasmessi in...

Funerale Nadia Toffa : ‘Ha avuto fame di giustizia’ : Venerdì 16 agosto una folla commossa ha salutato per l’ultima volta Nadia Toffa. Sono centinaia le persone che hanno voluto partecipare nel Duomo di Brescia ai funerali della conduttrice de Le Iene scomparsa il 13 agosto dopo la sua coraggiosa lotta contro un male incurabile. In chiesa praticamente tutti i colleghi del programma di Italia 1. Prima dell’inizio dei funerali l’ideatore de Le Iene e autore tv Davide Parenti ha ...

Davide Parenti "Nadia Toffa sapeva che sarebbe morta"/ "Aveva 10 mesi di vita ma..." : Davide Parenti ricorda Nadia Toffa: "sapeva che sarebbe morta". E rivela: "Aveva al massimo 10 mesi di vita, ma lei ne ha fatti venti".

Brescia - duomo gremito per l’ultimo saluto a Nadia Toffa. Persone arrivate da tutta Italia : La bara della conduttrice tv delle Iene Nadia Toffa, morta di cancro a 40 anni dopo una lunga battaglia contro la malattia, è arrivata alla cattedrale a Brescia per i funerali. Un lungo applauso ha accolto il feretro. Presente una folla di Persone per l’ultimo saluto alla giornalista volto noto della tv. Per il funerale di Nadia Toffa sono arrivate Persone da tutta Italia in una piazza del duomo gremita. Celebra la messa Maurizio Patriciello, ...

Nadia Toffa morta - Davide Parenti : “Il lavoro l’ha tenuta in vita più di quanto la malattia permettesse. Negli ultimi tempi faticava a camminare” : “Quando ti dicono che hai quella cosa, in quel posto, e di quel tipo, basta che guardi su internet per leggere che hai al massimo dieci mesi. Lei ne ha fatti venti”. Ai funerali ha appoggiato la sua cravatta nera sulla bara bianca e in un’intervista al Messaggero, l’autore e ideatore de Le Iene Davide Parenzo ha voluto ricordare così Nadia Toffa, scomparsa il 12 agosto scorso, sottolineando che per lui era “come una ...