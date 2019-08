Muore in casa | i suoi cani lo vegliano per giorni senza mangiare

Incidente in autostrada : giovane calciatore Muore a pochi chilometri da casa : Marco Calderaro era molto conosciuto nell'ambiente calcistico calabrese. Il cordoglio della squadra: "In questi momenti non...

Vercelli : neonato Muore - la mamma l’aveva partorito in casa senza assistenza medica : Un neonato dato alla luce in una casa in Valsessera, nel Vercellese, è morto, poche ore dopo, all'ospedale Regina Margherita di Torino, dove era stato trasportato in gravi condizioni. Il dramma è avvenuto nella notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 agosto, intorno alle 2.30 del mattino. Una giovane donna residente in un piccolo centro della valle ha partorito un bimbo tra le mura domestiche. Secondo le poche notizie che si sono diffuse, sembra che ...

Partorisce in casa nel Biellese : neonato Muore : Tragedia nel Biellese dove un neonato, nato in casa, è morto subito dopo il parto. La vicenda è avvenuta in un piccolo paese della Valsessera, nel territorio Biellese: la madre aveva partorito in casa ma, preoccupata per la salute del bimbo, aveva lanciato l’allarme insieme al marito. Dapprima è stata chiamata un’ostetrica, poi i medici del servizio 118. Il neonato è stato portato a Torino con l’elisoccorso, atterrato in un ...

I medici pensano abbia la polmonite e lo dimettono : Massimiliano torna a casa e Muore a 47 anni : Massimiliano Fabris, meccanico della Parolin Racing Kart, è morto a 47 anni nella sua casa a Fellette di Romano d'Ezzelino (Vicenza), in circostanze da chiarire: l'uomo aveva accusato febbre alta e malessere e, arrivato al pronto soccorso di San Bassiano, i medici gli hano diagnosticato una polmonite. Dimesso, è morto 24 ore dopo essere tornato a casa tra le braccia della moglie. L'uomo era arrivato qualche giorno fa all'ospedale San ...

Roma - Muore precipitando in giardino dal terrazzo di casa : sequestrata l’auto dell’amico : L’hanno ritrovato i vicini di casa nella tarda mattinata di domenica: il corpo, ormai privo di vita, era disteso in giardino. Con ogni probabilità Roberto Sacchet, 29 anni, è morto dopo essere precipitato dalla terrazza sulla mansarda al secondo piano della villetta in cui viveva, in via Nogaredo all’Infernetto, quartiere fuori dal Raccordo anulare, nella zona sud di Roma. Secondo un primo esame del medico legale, il decesso sarebbe compatibile ...

Casalecchio - Muore mentre fa il bagno nel fiume Reno : a dare l’allarme una bimba di 10 anni : Tragedia a Casalecchio di Reno. Un uomo di 33 anni è annegato nel fiume davanti alla compagna e alla figlia di lei di dieci anni. A dare l’allarme è stata proprio la bambina che ha visto andare sott’acqua il compagno della madre e non lo ha visto più riemergere. Sono intervenuti i carabinieri e i sommozzatori dei vigili del fuoco.Continua a leggere

Tragedia in casa : accoltellato dalla moglie dopo una lite - Muore 30enne : È successo ad Acquaviva delle Fonti (Bari). Secondo quanto si apprende, pare che i due si stessero separando

L’Aquila - sferra pugno alla vetrata in uno scatto di ira : 26enne Muore dissanguato in casa : La vittima stava litigando con un familiare quando ha sferrato il pugno che si è rivelato fatale. I frammenti di vetro gli hanno tagliato le vene e il giovane è morto dissanguamento. Sul caso stanno indagano i carabinieri ma al momento non risultano indagati: l'inchiesta tende ad escludere la responsabilità di terzi nel tragico fatto.Continua a leggere

Lutto in casa Torino - Muore ex calciatore granata : debuttò pochi giorni dopo la tragedia di Superga : Attraverso una nota sul sito ufficiale granata, il Torino comunica la morte di un ex calciatore della squadra piemontese. Ecco il testo integrale. “Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, profondamente commossi, partecipano sentitamente al dolore della famiglia Vandone per la scomparsa di Guido Vandone, ex portiere granata. calciatore proveniente dal nostro settore giovanile, a lui e ai suoi giovani compagni toccò ...

Manduria - donna Muore in casa : disposta l’autopsia : Emanuela Carucci Il fatto nel centro in provincia di Taranto. A scoprire il cadavere è stato il nipote Si riaccendono i riflettori su Manduria, il Comune in provincia di Taranto che poco più di un mese fa è balzato agli onori della cronaca per le azioni delle baby gang che hanno portato al decesso di due uomini.Un nuovo caso nel centro in provincia di Taranto dovrà essere chiarito. Una donna di 74 anni è stata trovata morta nella sua ...

Udine. Malore mentre gioca a calcio sul campetto sotto casa : consigliere Muore a 22 anni : Un Malore che, come spiegano i familiari, molto probabilmente è legato a precedenti problemi di salute, che lo avevano anche costretto a lasciare il calcio anni fa. Jacopo Lorenzo Capace però amava lo sport e aveva deciso di trasmettere la sua passione allenando “i pulcini”, i bambini che cominciano a giocare a calcio.

Belluno - incendio distrugge la casa : donna Muore intrappolata nel suo appartamento : La vittima è Maria Doriguzzi, che viveva da sola nella casa al piano terra del palazzo colpito dall'incendio. Quando i vigili del fuoco sono riusciti a entrare dell'abitazione della donna, per lei ormai non c'era più nulla da fare. Si sospetta che la colpa del rogo sia un malfunzionamento della canna fumaria di una stufa a legna.Continua a leggere

Donna Muore ma dopo 40 anni torna a casa - cosa è accaduto : Una storia incredibile che è una durata una vita ma con un lieto fine. Una Donna indiana , Vilasa all’età di 42 anni fu morsa da un cobra. La famiglia, credendola morta, la abbandonò nel fiume Gange. Il corpo vene messo su una zattera e fatta andare nel fiume perché così voleva la tradizione del posto. Mentre quel corpo abbandonato andava per il fiume , alcuni pescatori si accorsero che la Donna era ancora viva, la presero e la ...

Moto contro auto - Muore poliziotto di 44 anni : tornava a casa dal lavoro : Tragedia sulle strade milanesi. Un uomo di 44 anni è morto in un terribile incidente stradale. A quanto si apprende la vittima, di mestiere poliziotto, si è scontrato contro un’auto mentre era in sella alla sua Moto. L’incidente si è verificato nei pressi di Bareggio. L’impatto è stato devastante. La chiamata ai soccorritori del 118 è giunta intorno alle 20 quando alcuni passanti hanno assistito al violento scontro tra la Moto guidata dal ...