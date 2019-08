Million Dollar Baby | trama | cast e curiosità del film da Oscar di Clint Eastwood

Fonte : tvzap.kataweb

(Di venerdì 16 agosto 2019) In prima serata su Rai3, dalle 20.30 in poi di sabato 17 agosto, il capolavoro di. Nelanche Hilary Swank, poi premiata con l’come miglior attrice, e Morgan Freeman.: trailerNel corso di una vita passata sul ring, Frankie Dunn è stato allenatore e manager di alcuni pugili straordinari. La cosa più importante che insegna ai suoi pugili è la stessa che governa la sua vita: prima di tutto, proteggere se stessi. In seguito alla dolorosa rottura con sua figlia, Frankie ha sempre evitato di affezionarsi troppo a qualcuno. Il suo unico amico è Scrap, un ex-pugile che manda avanti la palestra e sa che sotto quella scorza ruvida c’è un uomo che va a messa quasi tutti i giorni da 23 anni, cercando un perdono che in qualche modo continua a sfuggirgli. Finché Maggie Fitzgerald non entra nella ...

